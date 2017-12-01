CHP'nin tüm yöneticilerine soruşturma

CHP Parti Meclisi’nin (PM) 6 Kasım 2016 tarihli toplantının ardından yayınladığı bildiri nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil bütün PM üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan haber göre, CHP Parti Meclisi, geçen yıl HDP ve Cumhuriyet gazetesine yönelik tutuklamalar üzerine olağanüstü toplanarak bildiri yayımladı. Dört maddelik bildiride, “FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerine yardım ve yataklık eden Saray ve AKP yöneticileri, demokrasimize ve ülkemizin bekasına yönelik en büyük tehdittir” ifadeleri yer aldı.

Çifte suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım 2016 tarihinde avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına’na, Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi (PM) üyeleri hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten suç duyurusunda bulundu. AKP Genel Merkezi ise aynı bildiri nedeniyle ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçunu düzenleyen TCK’nın 301. Maddesi’ne ilişkin suç duyurusu yaptı.



301 için izin bekleniyor



Başlatılan soruşturma kapsamında PM üyesi milletvekilleri hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçu yönünden fezlekeler hazırlanarak TBMM’ye gönderildi. TCK’nın 301. Maddesi’ndeki suçlar için yapılacak soruşturma için Adalet Bakanlığı’nın izni bekleniyor. Dosyaları ayrılan, milletvekilli olmayan PM üyeleri hakkındaki soruşturma ise sürüyor. Vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılırsa Kılıçdaroğlu dahil tüm PM üyeleri hâkim karşısına çıkabilir.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Fezleke düzenlenmiş olması bile orada yazanların ne kadar haklı olduğunun kanıtıdır” görüşünü savundu.

Hakkında fezleke düzenlenen İstanbul milletvekili İlhan Cihaner ise “İlk kez bir partinin Parti Meclisi’ne tümden soruşturma açılıyor” dedi.