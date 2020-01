CHP'nin toplantısına katılan 50 muhtara soruşturma!

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde muhtarlarla kahvaltılı toplantı yaptı. Toplantıya katılan 50 muhtara "izinsiz toplantı yapmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 21 Mart Salı günü 83 muhtarla Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda anayasa referandumu konuşuldu.

"Erdoğan her hafta buluşuyor"

Edinilen bilgiye göre; Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı, Okay’ın kahvaltılı toplantısına katılan 83 muhtardan 50’sine soruşturma başlattı. ‘İzinsiz toplantı yapmak’ iddiasıyla açılan soruşturmada, Gülşehir Emniyet Müdürlüğü, muhtarlara soruşturmayı tebliğ ederek, ifadelerine başvurdu. Okay muhtarlara soruşturma açılmasını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her hafta muhtarlara referandumu anlattığına dikkat çekti. Gülşehir savcılığının kraldan çok kralcı davrandığını belirten Okay, “Siyasi iktidarın henüz referandum gerçekleşmeden uyguladığı baskılar, sonucun evet çıkması durumunda neler yapabileceğinin en somut göstergelerinden biridir” dedi.