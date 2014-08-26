CHP'nin teklif götürdüğü Bekâroğlu: CHP kutuplaşmayı önleyebilir

Eski Refah ve Fazilet Partisi milletvekili Mehmet Bekâroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’de siyaset yapması için davet aldığını açıkladı. Daveti Twitter'dan duyuran Bekaroğlu “CHP’nin değişmesi önemli. CHP sosyal demokrat bir programla Türkiye’yi değiştirebilir, kutuplaşmayı kaldırıp ülkenin önünü açabilir” dedi.

29 Mart yerel seçiminde MHP kökenli Mansur Yavaş’ı, cumhurbaşkanı seçiminde de Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Refah Partisi ve Fazilet Partisi milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu CHP’ye davet etti.

Mehmet Bekaroğlu CHP’de siyaset yapması için aldığı daveti Twitter'dan duyurdu. Bekaroğlu CHP lideri ile Ankara'da görüştüğünü açıkladı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine kendisi ile Ankara’da bir görüşme yaptık. Kılıçdaroğlu genel siyasi durumu, CHP’de yapmaya çalıştıklarını ve bundan sonrası için planladıklarını anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi tıkanıklıkların aşılması için CHP’nin kararlı olduğunu, bunun için çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmaların içinde olursam yapacağım katkıların önemli olacağını ifade ederek, beni CHP’ye davet etti.”

Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu’na, ailesi ve arkadaşlarıyla görüştükten sonra cevap vereceğini söylediğini de ifade etti. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yeniden genel başkan seçilmesi durumunda Bekaroğlu'nun yanı sıra merkez sağdan isimlere de Parti Meclisi listesinde yer vermeyi düşünüyor.

‘Muhafazakâr açılım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi’nden Fatih Çekirge’ye verdiği röportajda "muhafazakâr açılım" yapacaklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından Bekaroğlu’na yapılan davet de muhafazakâr açılımın hamlesi olarak yorumlandı.

CHP içinde yerel seçim ve cumhurbaşkanı seçimi sonrasında kurultay isteyen "ulusalcı ve sol" kanatta yer alan isimler hem Mansur Yavaş’ın hem de Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesine tepki göstermiş, CHP yönetimini sağa kaymakla suçlamıştı.

Kaynak: Al Jazeera