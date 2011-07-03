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Politika

CHP'NİN TASARISI KABUL EDİLDİ ATİNA (A.A)

03 Temmuz 2011 01:09

-CHP'NİN TASARISI KABUL EDİLDİ ATİNA (A.A) - 02.07.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün başlayan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı sona erdi. CHP'nin, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na sunduğu, ''yemin etmeleri engellenen seçilmiş milletvekillerinin hukuki durumuyla ilgili'' karar tasarısı, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun başkanlık ettiği Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın son oturumunda kabul edildi. CHP'nin, Konsey Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısında, ''Sosyalist Enternasyonal, Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu hükümleri ve AİHM'nin içtihatları doğrultusunda, usulüne uygun olarak seçilmiş parlamento üyelerinin halk tarafından kendilerine verilmiş görevleri yerine getirmelerinin yargı veya başka yollarla engellenemeyeceği teyit edilmektedir'' denildi. CHP'nin bu karar tasarısı, okunduktan sonra, son oturuma başkanlık eden Sosyalist Enternasyonal Genel Başkanı Papandreu tarafından Genel Kurul delegelerinin oyuna sunuldu. Sosyalist Enternasyonal Konseyi Genel Kurulu, CHP'nin karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı, 1–2 Temmuz'da 91 ülke ve altı uluslararası organizasyondan 300 delegenin katılımıyla Atina'da yapıldı. Toplantıda CHP'yi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bir heyet temsil etti.

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