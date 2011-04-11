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Politika

CHP'NİN TAM ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 22:44

-CHP'NİN TAM ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - CHP'nin 12 Haziran milletvekili genel seçimi aday listesi açıklandı. Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen liste şöyle: ADANA 1- Osman Faruk Loğoğlu            2- Ümit Özgümüş            3- Turgay Develi             4- Ali Demirçalı          5- Zeynep Canan Billor             6- Hüseyin Keser              7- Arif Sezer              8- Rıza Mete               9- Müzeyyen Şevkin             10- Mehmet Salıcı             11- Doğa Çiğdemoğlu         12- Orhan Toklu              13- Murat Öztanrıöver        14- Soner Anafarta               ADIYAMAN 1- Salih Fırat              2- Ali Coşkun             3- Zeynal Bakır              4- Murat Erdem              5- Mehmet Karahan               AFYONKARAHİSAR 1- Ahmet Toptaş             2- Hatice Gök                3- Bekir Kasap              4- Şerif Ceylan             5- Mehmet Tuğrul Akkuş                    AĞRI       1- Seyfeddin Çelik              2- Selahattin Daşkaya            3- Şefika Öner               4- Kürşat Koç                AKSARAY 1- Mahmut Öztürk             2- Özlem Güneş              3- Muammer Dilek              AMASYA 1- Ramis Topal              2- Ali Özdemiroğlu        3- Devrim Ersoy                 ANKARA  1. Bölge 1- Süleyman Sencer Ayata              2- Mehmet Emrehan Halıcı             3- Emine ülker Tarhan             4- Aylin Nazlıaka           5- Bülent Kuşoğlu            6- Levent Gök                7- Emre Doğan              8- İlyas Güven Eroğlu             9- Veli Özdemir            10- Bayraktar Bayraktar          11- Necati Yılmaz             12- Faruk Özdemir            13- Aysin Tektaş keskin      14- Gamze Şengel             15- Engin Balım              16- Çetin Canbazoğlu               ANKARA 2. Bölge 1- Ayşe Gülsün Bilgehan           2- İzzet Çetin              3- Sinan aydın Aygün              4- Gökhan Günaydın           5- Seyhan Erdoğdu            6- Ekrem Kerem Oktay              7- Alper Taşdelen           8- Alirıza Erbay              9- Ali Arif Özzeybek           10- Onur Bayar              11- Hüseyin Çelebi Ercan              12- Turhan İçli               13- Aykut Fındıkçı           14- Faruk Yıldırım           15- Cenk Küpeli                ANTALYA 1- Deniz Baykal             2- Osman Kaptan             3- Gürkut Acar               4- Yıldıray Sapan              5- Arif Bulut              6- Hakan Şimşek             7- Sevgi Doğan              8- Alican Deveci             9- Aydın Özer               10- Mihriye Bozbay             11- Osman Fevzi Orakçal            12- Mehmet Ali Yılmaz             13- Levent Kıldır             14- Ahmet Daloğlu            ARDAHAN 1- Ensar Öğüt               2- Metin Demir              ARTVİN 1- Uğur Bayraktutan        2- Yüksel Çorbacıoğlu            AYDIN 1- Bülent Tezcan             2- Metin Lütfi Baydar             3- Osman Aydın              4- Ferda Çağlar Erkut              5- Hüseyin Yıldız             6- Mehmet Fatih Atay               7- Özlem Burcu Uğan Sevim               BALIKESİR 1- Namık Havutça            2- Ayşe Nedret Akova              3- Haluk Ahmet Gümüş              4- Ahmet Akın               5- Hasan İşgüzar            6- Hüsnü Erol               7- İrfan Barış              8- Ömür Mustafa Boyuer                   BARTIN 1- Muhammet Rıza Yalçınkaya         2- Meliha Okutay             BATMAN             1- Faris Özdemir            2- Mehmet Can Avcı               3- Mehmet İhsan Erman              4- Vehbi Ağaya                    BAYBURT     1- Hacı Dursun Yaşaroğlu          BİLECİK  1- Yaşar Tüzün              2- Sungur Turan              BİNGÖL 1- Zeki Korkutata          2- Süleyman Batga              3- Mesut Kayaoğlu                 BİTLİS  1- Hasan Dalkıran           2- Erol Çiriş              3- Zübeyir Yaşar                 BOLU 1- Tanju Özcan              2- Mehtap Özcan Mısırlıoğlu  3- Hakkı Fidan                   BURDUR 1- Ramazan Kerim Özkan              2- Yakup Yıldız             3- Bayram Tekin              BURSA               1- Sena Kaleli             2- Turhan Tayan              3- İlhan Demiröz            4- Aykan Erdemir            5- Kemal Ekinci             6- Lale Karabıyık          7- Ali Semih Özsaraç            8- Salih Top                9- Yaşar Karagöz            10- Ulun Havva Kayı               11- Fatma Altay              12- Ahmet Aydın Akyol              13- Oğuz Altınok            14- Sevil Pamirol            15- Metin Çelik              16- Nurhayat Altaca             17- İnan Keser              18- Nuray Çohan                   ÇANAKKALE           1- Ali Sarıbaş            2- Mustafa Serdar Soydan             3- Bülent Öz                 4- Ahmet Küçük                   ÇANKIRI  1- Muzaffer Cellat             2- Hasan Çelen ÇORUM 1- Tufan Köse               2- Muharrem Bozdoğan           3- Cengiz Atlas              4- Haydar Kılıç                   DENİZLİ 1- Adnan Keskin             2- Melike Basmacı Kayhan     3- Adil Demir              4- Kazım Arslan             5- Huriye Çağlayan           6- Ali Kavak              7- Gülizar Biçer Karaca DİYARBAKIR 1- Salih Sümer              2- Haşim Özkoyuncu          3- Daylan Karadaş            4- Vedat Şahbaz             5- Abdulmecit Tüt                6- Melik Aykız              7- Derya Erdemoğlu          8- Abdulselam Teğin              9- Özcan Kılıçkap           10- Feyru Yüksektepe         11- Bahri Yaprak                   DÜZCE 1- Selçuk Yanmaz             2- Basri Karslıoğlu         3- İlknur Başak Tütüncü                  EDİRNE 1- Recep Gürkan             2- Kemal  Değirmendereli     3- Abdülbaki Topal              ELAZIĞ  1- Ali Özcan           2- Mustafa Kemal Atikeler        3- Gökmen Ercan           4- Hülya Ülkü            5- Mustafa Ünsal Karatepe        ERZİNCAN  1- Muharrem Işık            2- Erdoğan Özyalçın        ERZURUM 1- Ahmet Hamdi Palandöken      2- Yaşettin Kışlak          3- Mehmet Sait Şimşek          4- Nurhan Banu Üner            5- İsmail Nardemir        6- Dursun Murat Çelikoğlu       ESKİŞEHİR  1- Bedii Süheyl Batum           2- Kazım Kurt            3- Gaye Usluer          4- Azmi Kerman          5- Muharrem Şenel           6- Muharrem Varlık    GAZİANTEP         1- Mehmet Şeker           2- İrfan Kaplan          3- Mehmet Gökdağ          4- Cennet Süzer           5- Bayram Yılmazkaya      6- Akif Ekici           7- Mahmut Kozbaş          8- Lütfü Demir           9- Yaşar Ağyüz           10- Naci Kılıç           11- Fehime Çifçi           12- Zihni Öztürk          GİRESUN           1- Selahattin Karaahmetoğlu   2- Aykut Gezmiş          3- Bülent Yener Bektaşoğlu      4- Nilay Pınar           GÜMÜŞHANE         1- Mutlu Gürler          2- Ercan Özdemir         HAKKARİ 1- Necmettin Yardımcı        2- Nurettin Çallı           3- Gürgin Tomris          HATAY 1- Mehmet Ali Ediboğlu        2- Mevlüt Dudu 3- Refik Eryılmaz        4- Hasan Akgöl           5- Nihad Matkap          6- Suzan Alhasoğlu       7- Hilmi Yarayıcı        8- Ali Oğuz            9- Ali Aslan           10- Yılmaz Şahutoğlu IĞDIR 1- Ekber Taner           2- Behman Gögce           ISPARTA 1- Ali Haydar Öner 2- İrfan Bakır           3- Tanseli Çakmak          4- Naci Yoldaş      İSTANBUL 1. BÖLGE  1- Gürsel Tekin 2- Osman Taney Korutürk 3- Mehmet Akif Hamzaçebi 4- Ayşe Eser Danışoğlu 5- Şafak Pavey 6- İhsan Özkes 7- Fatma Nur Serter 8- Mahmut Tanal 9- Müslim Sarı 10- Celal Dinçer 11- Kadir Gökmen Öğüt 12- Yakup Akkaya 13- Ayten Kayalıoğlu 14- Hasan Basri Özbek 15- Hüsnü Süslü 16- Hasan Uzunyayla 17- Osman Yazıcı 18- Hilal Dokuzcan 19- İhsan Güliz Kaptan 20- Hakan Erdemir 21- Mehtap Düzova 22- Ali Koç 23- Aras Arslan 24- Bahar Özay 25- Derya Şentürk 26- Emrah Köksal 27- Ali Yıldız 28- Murat Günel 29- Reşat Şahin Öztürk 30- Merih Türe İSTANBUL 2. BÖLGE 1- Kemal Kılıçdaroğlu 2- Bihlun Tamaylıgil 3- Mustafa Sezgin Tanrıkulu 4- Aydın Ağan Ayaydın 5- Sedef Küçük 6- Ercan Cengiz 7- Haluk Eyidoğan 8- Aykut Erdoğdu 9- Melda Onur  10- Bahri Sipahi 11- Çetin Soysal 12- İrfan Hüseyin Yıldız 13- Bülent Seyhan 14- Hüseyin Yaşar 15- Gülseren Onanç 16- Bayram Güven 17- Yasemin Öney Cankurtaran 18- Raif Balkaroğlu 19- Hakan Atalay 20- Seyfullah Beysülen 21- Özge Çağrı Toraman 22- Mari Gormezano 23- Cem Seymen 24- Müşerref Aksak 25- Bilge Koçkaya 26- Cem Cengiz Yılmaz 27- Kenan Malkoç İSTANBUL 3. BÖLGE 1- Erdoğan Toprak 2- Umut Oran 3- Süleyman Çelebi 4- Osman Oktay Ekşi 5- Binnaz Toprak 6- Sabahat Akkiraz 7- Faik Tunay 8- Ali Özgündüz 9- Ferit Mevlüt Aslanoğlu 10- Muhammet Çakmak 11- Kenan Şimşek 12- Mehmet Ali Özpolat 13- Kamil Uğurlu 14- Bülent Kerimoğlu 15- Kutsiye Benan Baykal 16- Orhan Duran 17- Selami Özdemir 18- Bayramali Çeşmeci 19- Hüseyin Aydoğdu 20- Berrin Balcı 21- Derya Ekşi 22- Yeğane Güley 23- Emir Hüseyin Akın 24- Özge Utan 25- Turan Aydoğan 26- Taşkın Kılıç 27- Cevahir Kılıç 28- Tacettin Devran Çakmakçı İZMİR 1. BÖLGE 1- Şükran Güldal Mumcu 2- Rıza Mahmut Türmen 3- Oğuz Oyan 4- Musa Çam 5- Hülya Güven 6- Erdal Aksünger 7- Aydın Özcan 8- Turgay Bozoğlu 9- Adnan Erdil 10- Kazım Umdular 11- Seniye Nazik Işık 12- Ebru Okay  13- Şener Akdemir           İZMİR 2. BÖLGE 1- Alaattin Yüksel 2- Mustafa Ali Balbay 3- Mehmet Ali Susam 4- Rahmi Aşkın Türeli 5- Aytun Çıray 6- Birgül Güler 7- Mustafa Moroğlu 8- Levent Eyipişiren 9- Elfin Tataroğlu 10- Levent Piriştina 11- Özcan Purçu 12- Hüseyin Sezer 13- Coşkun Çiflik KAHRAMANMARAŞ 1- Durdu Özbolat 2- Ayhan Çiftarslan 3- Duran Özdal 4- Kibar Özdemir 5- Yaşar Güngör 6- Ramazan Burhan 7- Türkan Özbek 8- Mehmet Okuç KARABÜK 1- Mustafa Eren 2- Erdoğan Dincel KARAMAN 1- Fikret Ünlü 2- Osman Nuri Koçak KARS 1- Naif Alibeyoğlu 2- Cengiz Daşdemir 3- Saffet Özdemir            KASTAMONU 1- Bahri Gökçebay 2- Hasan Baltacı 3- Ayşenur Özden              KAYSERİ 1- Mehmet Şevki Kulkuloğlu 2- Çetin Arık 3- Ali Paşa Tan 4- Türker Tok 5- Figen Alçı 6- Emin Yıldırım 7- Ömer Bayrak 8- İsmail Yavuz 9- Ali Kemal Açılkan            KIRIKKALE 1- Yaşar Yılmaz 2- Rafet Ulusoy 3- Hacı Arap Karadurmuş         KIRKLARELİ 1- Mehmet Siyam Kesimoğlu 2- Turgut Dibek 3- Türabi Kayan              KIRŞEHİR 1- Cahit Gürses 2- Yılmaz Zengin             KİLİS 1- Ertuğrul Kekeç 2- Cuma Dağlı              KOCAELİ 1- Hurşit Güneş 2- Mehmet Hilal Kaplan 3- Haydar Akar 4- Ömer Kurtaş 5- Tuba Aydın 6- Turan Dumlu 7- Tahsin Tarhan 8- Mahmut Akyol 9- Ehlinaz Torun 10- Hamiyet Göksu 11- Çağlar Özdemir            KONYA 1- Atilla Kart 2- Mehmet Topbaş 3- Mahir Dilek 4- Orçin Güney Çalık 5- Nurcan Birgül Öztürk 6- Durmuş Ali Karamut 7- Ali Tekiş 8- Hüseyin Kaya 9- Seher Avşar 10- Şeniz Kurtuluş 11- Kemal Mutlu 12- Arslan Üstündağ 13- Hüseyin Yağcı 14- Köksal Filorinalı KÜTAHYA 1- Şeref Han 2- Zeliha Aksaz Şahbaz 3- Şeref Doğan  4- Ruhsen kumdalı 5- Faruk Behram Soydan MALATYA 1- Veli Ağbaba    2- Ali Dağdelen 3- Dila Boztepe 4- Ekrem Dernek            5- Erol Bingöl            6- Güzide Yıldırım          MANİSA  1- Hasan Ören              2- Özgür Özel              3- Sakine Öz                4- Mazlum Nurlu             5- Hasan Cahit Kaplan 6- Şahin Mengü             7- Muharrem Ekici             8- Mustafa Başgülşen         9- Abdullah Saka              10-Tur Yıldız Biçer      MARDİN  1- Reşit Kılıç  2- Mustafa Kemal Tuğmaner          3- Muhammed Olğaç             4- Mehmet Beşer             5- Mehmet Çiftçi            6- Cemal Şahin   MERSİN 1- Aytuğ Atıcı 2- Vahap Seçer             3- İsa Gök               4- Ali Rıza Öztürk            5- Necmi Doğan             6- Hüseyin Çamak             7- Mustafa Selçuk Dereli            8- Soner Yıldırım          9- Nursen Yücesoy Temizkan  10-Zehra Özyiğit           11-Teoman Yanık   MUĞLA 1- Tolga Çandar  2- Nurettin Demir             3- Ömer Süha Aldan             4- Emrah Doğu              5- Ali Arslan            6- Mustafa Öztürk   MUŞ 1- Serkan Demirel           2- Zihni Sayan             3- Mustafa Fırat             4- Fuat Kaya    NEVŞEHİR 1- Bülent Yumuş             2- Atılgan Sert              3- Hilmi Bülent Tekiner  NİĞDE 1- Doğan Şafak             2- Ahmet Oğuz Özmen             3- Ömer Fethi Gürer  ORDU 1- İdris Yıldız            2- İdris Sami Tandoğdu          3- Şanser Eren              4- Gökhan Karayel           5- Emine Yücetürk          6- Süleyman Çelenk   OSMANİYE  1- Baha Ünlü              2- Nihat Çerçi             3- Ünal Köksal            4- İrfan Erdem  RİZE 1- Kenan Bıyık             2- Başar Cumbur            3- Hatice Nesrin Sarı  SAKARYA 1- Engin Özkoç             2- Gürkan Canol             3- Raşit Dünya             4- Ayça Taşkent           5- Ecevit Keleş             6- Ümit Usal              7- Melek Gürevin   SAMSUN 1- Ahmet Haluk Koç               2- Ahmet İhsan Kalkavan          3- Kemal Zeybek            4- Fatma Necile Çokay             5- Cengiz Sezgin            6- Osman Zümrüt            7- Mehmet Atalay            8- Müşfik Veysel Erdoğan           9- Orhan Aykanat  SİİRT  1- Mehmet Muhdi Koyuncu           2- Kamile Balcı             3- Abdullah Hezer  SİNOP 1- Engin Altay             2- Abdullah Şişek    SİVAS 1- Malik Ecder Özdemir           2- Metin Keskin            3- Etem Erdal Erşan             4- Baki Çoban             5- Bülent Renda Deniz  ŞANLIURFA 1- Ferhat Karataş           2- Süleyman Gök               3- İbrahim Hatipoğlu         4- Naile Şükran Yalçın            5- Güler Yılmaz            6- Ahmet Tekiner           7- Fatma Öztay             8- Abdülkerim Çakmak            9- Ömer Faruk Atbinici          10-Türkan Ayas              11-Mehmet Ekinbaş           12-Mehmet Özçelik ŞIRNAK 1- Kıydem Ökten             2- Osman Yeren             3- Hişyar Budak             4- Sadun Sezer             TEKİRDAĞ 1- Faik Öztrak            2- Candan Yüceer            3- Emre Köprülü           4- Gülferah Güral             5- Şerafettin Kurt              6- Ayhan Civan  TOKAT 1- Orhan Düzgün            2- Cevat Atılgan           3- Fedai Toyran            4- Esat Erdönmez          5- Sinan Yavuz Yavaş  TRABZON 1- Mehmet Volkan Canalioğlu        2- Ali Türen Öztürk            3- Sedat Gözaçan           4- Güzide Uzun              5- Ahmet Kaya              6- Ali Koç  TUNCELİ 1- Kamer Genç              2- Hüseyin Aygün  UŞAK 1- Dilek Akagün Yılmaz     2- Mustafa Aydın             3- Erol Gilim   VAN 1- Zahir Kandaşoğlu        2- Mehmet Acar              3- Abdulbari Melek             4- Selim Karakuş           5- Sabriye Çabuker           6- Şahin Efendioğlu        7- Nurettin Erörs             8- Niyazi Çınak YALOVA 1- Muharrem İnce              2- Alaattin Fitoz  YOZGAT 1- Ali Ayık              2- Ali Keven             3- Burhan Sarıarslan        4- Ergün Ersoy   ZONGULDAK 1- Mehmet Haberal           2- Ali İhsan Köktürk           3- Neriman Posbıyık          4- Erol Sarıal            5- Ünal Demirtaş       

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