-CHP'NİN TAM ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - CHP'nin 12 Haziran milletvekili genel seçimi aday listesi açıklandı. Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen liste şöyle: ADANA 1- Osman Faruk Loğoğlu 2- Ümit Özgümüş 3- Turgay Develi 4- Ali Demirçalı 5- Zeynep Canan Billor 6- Hüseyin Keser 7- Arif Sezer 8- Rıza Mete 9- Müzeyyen Şevkin 10- Mehmet Salıcı 11- Doğa Çiğdemoğlu 12- Orhan Toklu 13- Murat Öztanrıöver 14- Soner Anafarta ADIYAMAN 1- Salih Fırat 2- Ali Coşkun 3- Zeynal Bakır 4- Murat Erdem 5- Mehmet Karahan AFYONKARAHİSAR 1- Ahmet Toptaş 2- Hatice Gök 3- Bekir Kasap 4- Şerif Ceylan 5- Mehmet Tuğrul Akkuş AĞRI 1- Seyfeddin Çelik 2- Selahattin Daşkaya 3- Şefika Öner 4- Kürşat Koç AKSARAY 1- Mahmut Öztürk 2- Özlem Güneş 3- Muammer Dilek AMASYA 1- Ramis Topal 2- Ali Özdemiroğlu 3- Devrim Ersoy ANKARA 1. Bölge 1- Süleyman Sencer Ayata 2- Mehmet Emrehan Halıcı 3- Emine ülker Tarhan 4- Aylin Nazlıaka 5- Bülent Kuşoğlu 6- Levent Gök 7- Emre Doğan 8- İlyas Güven Eroğlu 9- Veli Özdemir 10- Bayraktar Bayraktar 11- Necati Yılmaz 12- Faruk Özdemir 13- Aysin Tektaş keskin 14- Gamze Şengel 15- Engin Balım 16- Çetin Canbazoğlu ANKARA 2. Bölge 1- Ayşe Gülsün Bilgehan 2- İzzet Çetin 3- Sinan aydın Aygün 4- Gökhan Günaydın 5- Seyhan Erdoğdu 6- Ekrem Kerem Oktay 7- Alper Taşdelen 8- Alirıza Erbay 9- Ali Arif Özzeybek 10- Onur Bayar 11- Hüseyin Çelebi Ercan 12- Turhan İçli 13- Aykut Fındıkçı 14- Faruk Yıldırım 15- Cenk Küpeli ANTALYA 1- Deniz Baykal 2- Osman Kaptan 3- Gürkut Acar 4- Yıldıray Sapan 5- Arif Bulut 6- Hakan Şimşek 7- Sevgi Doğan 8- Alican Deveci 9- Aydın Özer 10- Mihriye Bozbay 11- Osman Fevzi Orakçal 12- Mehmet Ali Yılmaz 13- Levent Kıldır 14- Ahmet Daloğlu ARDAHAN 1- Ensar Öğüt 2- Metin Demir ARTVİN 1- Uğur Bayraktutan 2- Yüksel Çorbacıoğlu AYDIN 1- Bülent Tezcan 2- Metin Lütfi Baydar 3- Osman Aydın 4- Ferda Çağlar Erkut 5- Hüseyin Yıldız 6- Mehmet Fatih Atay 7- Özlem Burcu Uğan Sevim BALIKESİR 1- Namık Havutça 2- Ayşe Nedret Akova 3- Haluk Ahmet Gümüş 4- Ahmet Akın 5- Hasan İşgüzar 6- Hüsnü Erol 7- İrfan Barış 8- Ömür Mustafa Boyuer BARTIN 1- Muhammet Rıza Yalçınkaya 2- Meliha Okutay BATMAN 1- Faris Özdemir 2- Mehmet Can Avcı 3- Mehmet İhsan Erman 4- Vehbi Ağaya BAYBURT 1- Hacı Dursun Yaşaroğlu BİLECİK 1- Yaşar Tüzün 2- Sungur Turan BİNGÖL 1- Zeki Korkutata 2- Süleyman Batga 3- Mesut Kayaoğlu BİTLİS 1- Hasan Dalkıran 2- Erol Çiriş 3- Zübeyir Yaşar BOLU 1- Tanju Özcan 2- Mehtap Özcan Mısırlıoğlu 3- Hakkı Fidan BURDUR 1- Ramazan Kerim Özkan 2- Yakup Yıldız 3- Bayram Tekin BURSA 1- Sena Kaleli 2- Turhan Tayan 3- İlhan Demiröz 4- Aykan Erdemir 5- Kemal Ekinci 6- Lale Karabıyık 7- Ali Semih Özsaraç 8- Salih Top 9- Yaşar Karagöz 10- Ulun Havva Kayı 11- Fatma Altay 12- Ahmet Aydın Akyol 13- Oğuz Altınok 14- Sevil Pamirol 15- Metin Çelik 16- Nurhayat Altaca 17- İnan Keser 18- Nuray Çohan ÇANAKKALE 1- Ali Sarıbaş 2- Mustafa Serdar Soydan 3- Bülent Öz 4- Ahmet Küçük ÇANKIRI 1- Muzaffer Cellat 2- Hasan Çelen ÇORUM 1- Tufan Köse 2- Muharrem Bozdoğan 3- Cengiz Atlas 4- Haydar Kılıç DENİZLİ 1- Adnan Keskin 2- Melike Basmacı Kayhan 3- Adil Demir 4- Kazım Arslan 5- Huriye Çağlayan 6- Ali Kavak 7- Gülizar Biçer Karaca DİYARBAKIR 1- Salih Sümer 2- Haşim Özkoyuncu 3- Daylan Karadaş 4- Vedat Şahbaz 5- Abdulmecit Tüt 6- Melik Aykız 7- Derya Erdemoğlu 8- Abdulselam Teğin 9- Özcan Kılıçkap 10- Feyru Yüksektepe 11- Bahri Yaprak DÜZCE 1- Selçuk Yanmaz 2- Basri Karslıoğlu 3- İlknur Başak Tütüncü EDİRNE 1- Recep Gürkan 2- Kemal Değirmendereli 3- Abdülbaki Topal ELAZIĞ 1- Ali Özcan 2- Mustafa Kemal Atikeler 3- Gökmen Ercan 4- Hülya Ülkü 5- Mustafa Ünsal Karatepe ERZİNCAN 1- Muharrem Işık 2- Erdoğan Özyalçın ERZURUM 1- Ahmet Hamdi Palandöken 2- Yaşettin Kışlak 3- Mehmet Sait Şimşek 4- Nurhan Banu Üner 5- İsmail Nardemir 6- Dursun Murat Çelikoğlu ESKİŞEHİR 1- Bedii Süheyl Batum 2- Kazım Kurt 3- Gaye Usluer 4- Azmi Kerman 5- Muharrem Şenel 6- Muharrem Varlık GAZİANTEP 1- Mehmet Şeker 2- İrfan Kaplan 3- Mehmet Gökdağ 4- Cennet Süzer 5- Bayram Yılmazkaya 6- Akif Ekici 7- Mahmut Kozbaş 8- Lütfü Demir 9- Yaşar Ağyüz 10- Naci Kılıç 11- Fehime Çifçi 12- Zihni Öztürk GİRESUN 1- Selahattin Karaahmetoğlu 2- Aykut Gezmiş 3- Bülent Yener Bektaşoğlu 4- Nilay Pınar GÜMÜŞHANE 1- Mutlu Gürler 2- Ercan Özdemir HAKKARİ 1- Necmettin Yardımcı 2- Nurettin Çallı 3- Gürgin Tomris HATAY 1- Mehmet Ali Ediboğlu 2- Mevlüt Dudu 3- Refik Eryılmaz 4- Hasan Akgöl 5- Nihad Matkap 6- Suzan Alhasoğlu 7- Hilmi Yarayıcı 8- Ali Oğuz 9- Ali Aslan 10- Yılmaz Şahutoğlu IĞDIR 1- Ekber Taner 2- Behman Gögce ISPARTA 1- Ali Haydar Öner 2- İrfan Bakır 3- Tanseli Çakmak 4- Naci Yoldaş İSTANBUL 1. 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BÖLGE 1- Erdoğan Toprak 2- Umut Oran 3- Süleyman Çelebi 4- Osman Oktay Ekşi 5- Binnaz Toprak 6- Sabahat Akkiraz 7- Faik Tunay 8- Ali Özgündüz 9- Ferit Mevlüt Aslanoğlu 10- Muhammet Çakmak 11- Kenan Şimşek 12- Mehmet Ali Özpolat 13- Kamil Uğurlu 14- Bülent Kerimoğlu 15- Kutsiye Benan Baykal 16- Orhan Duran 17- Selami Özdemir 18- Bayramali Çeşmeci 19- Hüseyin Aydoğdu 20- Berrin Balcı 21- Derya Ekşi 22- Yeğane Güley 23- Emir Hüseyin Akın 24- Özge Utan 25- Turan Aydoğan 26- Taşkın Kılıç 27- Cevahir Kılıç 28- Tacettin Devran Çakmakçı İZMİR 1. BÖLGE 1- Şükran Güldal Mumcu 2- Rıza Mahmut Türmen 3- Oğuz Oyan 4- Musa Çam 5- Hülya Güven 6- Erdal Aksünger 7- Aydın Özcan 8- Turgay Bozoğlu 9- Adnan Erdil 10- Kazım Umdular 11- Seniye Nazik Işık 12- Ebru Okay 13- Şener Akdemir İZMİR 2. 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