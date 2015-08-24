CHP'nin soruşturma önergesinden: Eski üç bakan 63.5 milyon dolar rüşvet aldı!

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, tarafından hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulmak üzere CHP grubuna verilen Meclis Soruşturma önergelerindeki ayrıntılar belli oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 17-25 Aralık soruşturmasına adı karışan 4 eski bakanın Yüce Divan'a sevk edilerek, Türk Ceza Kanu'nu uyarınca toplam 62 yıl hapis istemi ile yargılanmaları istendi. Önergelerde, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, AB eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında toplam 63.5 milyon dolar rüşvet almakla suçlandı. Çevre eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın nüfus ticareti yaptığı iddia edildi.

Eski 4 bakanla ilgili suçlamalarda şu iddialar yöneltildi:

'52 milyon dolar aldı'

ZAFER ÇAĞLAYAN: Fezlekede eski bakanın, Reza Zarrab'ın sahte belgelerle ihracat karşılığı Halk Bankası'ndan çektiği paralarla altın alıp İran'a ihracat işlemlerinde kolaylık sağladığı yer alıyor. Suçlamalar arasında, Gana'dan Dubai'ye transit ihracat gibi gösterilen ancak, Atatürk Havalimanı'na inen bir uçakta bulunan 1.5 ton altınla ilgili kaçakçılık eyleminin adli ve idari soruşturmasını engellemek de var… Halk Bankası'nın zararına yol açmak ve toplam 52 milyon dolar rüşvet aldığına ilişkin iddialar nedeniyle eski bakan hakkında 22 yıl hapis isteniyor…

'10 milyon dolar aldı'

MUAMMER GÜLER: Reza Zarrab'ın trafikte durdurulmaması için araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü kartı ve koruma polisi verilmesi, yakınlarının Türk vatandaşlığına geçirilmesinin sağlanması, Çin'deki paravan firmalarının bankalarla sıkıntılarının giderilmesi için bakan sıfatıyla referans mektubu yazılması, Zarrab'ı MASAK'ın takip etmesine yol açan ihbarı yapan Emniyet Müdürü'nün İstanbul'dan tayininin çıkarılması, Zarrab'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi suçlamalar arasında yer aldı. Güler'in toplamda 10 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edildi. Eski bakan için 23 yıl hapsi isteniyor…

'1,5 milyon dolar aldı'

EGEMEN BAĞIŞ: İranlı işadamı Reza Zarrab'tan 3 seferde toplam 1.5 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edildi. Bu rüşvetlerin veriliş amacı ise fezlekeye göre; Zarrab'ın bürokratik işlerini takip etmek, babasına İtalyan vizesi ve oturma izni alınması konusunda aracı olmak, Zarrab hakkında ulusal bir gazetede yayınlanması planlanan yolsuzluklarla ilgili bir haberin yayınını durdurmak. Zarrab'ın yürüttüğü otel projesi ile ilgili yardımcı olmak da fezlekede yer aldı. AB eski Bakanı Egemen Bağış hakkında ise 12 yıl hapis isteniyor…

‘İmar kolaylığı sağladı’

ERDOĞAN BAYRAKTAR: 61. Hükümet'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17 Aralık soruşturması sonrası yapılan tüm işlemlerin dönemin Başbakanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğunu ve milleti rahatlatmak için Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı. Bayraktar hakkında ise işadamlarına arazi işlerinde kolaylık sağladığı, kültür ve tabiat varlıklarının statülerinde değişiklik yapmak için uğraştığı, imara ilişkin çok sayıda yenileme ile doğrudan ve dolaylı yoldan çıkar elde ettiği öne sürüldü. Bayraktar hakkında nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla 5 yıl hapsi isteniyor.