CHP'nin son anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasındaki son ankete göre; AKP yüzde 39’a geriledi, MHP de 7 Haziran’dan bu yana 2 puan kaybederek yüzde 14’e düştü. Ankete göre, oyları yükselen tek parti ise yüzde 28’i aşan CHP.

CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Er­do­ğan Top­rak, er­ken se­çim­de par­ti­si­nin yüz­de 30 ban­dı­nı ge­çe­ce­ği­ni söy­le­di.

Top­rak dün bir grup ga­ze­te­ciy­le yap­tı­ğı soh­bet­te CHP’­nin önün­de­ki an­ket so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. An­ke­te gö­re; CHP’­nin HDP’­ye kap­tır­dı­ğı ema­net oy­la­rın bü­yük bö­lü­mü­nü ge­ri al­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Yüz­de 18’e va­ran ka­rar­sız seç­me­ne ulaş­ma­yı he­def alan CHP, “ar­tık oy­lar­la­” kay­bet­ti­ği ve­kil­lik­le­ri çı­kar­mak için özel ça­lış­ma yü­rü­te­cek.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre; AK­P’­nin mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nın 258’den 238’e düş­tü­ğü­nü de be­lir­ten Top­rak, CHP’­nin mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nın da 131’den 149’a ulaş­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. MHP’­nin 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne gö­re yak­la­şık 2 pu­an kay­be­de­rek yüz­de 14’e kadar ge­ri­le­di­ği, HDP’­nin ise yüz­de 13’ler dü­ze­yin­de ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Top­rak, HDP’­nin ve­kil sa­yı­sı­nın 73 ile 87; MHP’­nin ise 70-85 ara­sın­da de­ği­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.