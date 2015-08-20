CHP'nin son anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasındaki son ankete göre; AKP yüzde 39’a geriledi, MHP de 7 Haziran’dan bu yana 2 puan kaybederek yüzde 14’e düştü. Ankete göre, oyları yükselen tek parti ise yüzde 28’i aşan CHP.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, erken seçimde partisinin yüzde 30 bandını geçeceğini söyledi.
Toprak dün bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette CHP’nin önündeki anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; CHP’nin HDP’ye kaptırdığı emanet oyların büyük bölümünü geri aldığı belirtiliyor. Yüzde 18’e varan kararsız seçmene ulaşmayı hedef alan CHP, “artık oylarla” kaybettiği vekillikleri çıkarmak için özel çalışma yürütecek.
Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre; AKP’nin milletvekili sayısının 258’den 238’e düştüğünü de belirten Toprak, CHP’nin milletvekili sayısının da 131’den 149’a ulaştığını ifade etti. MHP’nin 7 Haziran seçimlerine göre yaklaşık 2 puan kaybederek yüzde 14’e kadar gerilediği, HDP’nin ise yüzde 13’ler düzeyinde olduğu vurgulandı. Toprak, HDP’nin vekil sayısının 73 ile 87; MHP’nin ise 70-85 arasında değişebileceğini söyledi.