-CHP'nin Somali hazırlıkları tamamlandı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - CHP'nin açlık ve kuraklığın etkili olduğu Somali'ye yardım için bayramın ilk günü gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin ve Faruk Loğoğlu ile CHP'nin Somali'ye yardımının yerine ulaştırılması, dağıtımı ve Somalililer'in sorunlarının yerinde incelenip değerlendirilmesi için 30 Ağustos'ta gece 02.00'de İstanbul'dan Nairobi'ye hareket edecek. Saat 08.30'da Nairobi'ye ulaşacağı tahmin edilen Kılıçdaroğlu, burada uçak değiştirerek yardımların dağıtılacağı Kenya'nın Somali sınırında 20 yıl önce yapılan Dadaab Mülteci Kampı'na gidecek. Kılıçdaroğlu, Kızılay tarafından kampa ulaştırılacak yardım malzemesini teslim alan yetkililer ve kampta yaşayan Somalililer ile görüşecek. CHP'nin ziyareti ilgili çalışmaları yürüten Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Nairobi'de ziyarete katılacak gazetecilerle yaklaşık 30 kişilik bir heyet olacaklarını, kampta Somali ve BM yetkilileri ile de görüşme imkanı bulabileceklerini kaydetti.