T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'nin Somali hazırlıkları tamamlandı ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 14:18

-CHP'nin Somali hazırlıkları tamamlandı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - CHP'nin açlık ve kuraklığın etkili olduğu Somali'ye yardım için bayramın ilk günü gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin ve Faruk Loğoğlu ile CHP'nin Somali'ye yardımının yerine ulaştırılması, dağıtımı ve Somalililer'in sorunlarının yerinde incelenip değerlendirilmesi için 30 Ağustos'ta gece 02.00'de İstanbul'dan Nairobi'ye hareket edecek.  Saat 08.30'da Nairobi'ye ulaşacağı tahmin edilen Kılıçdaroğlu, burada uçak değiştirerek yardımların dağıtılacağı Kenya'nın Somali sınırında 20 yıl önce yapılan Dadaab Mülteci Kampı'na gidecek.   Kılıçdaroğlu, Kızılay tarafından kampa ulaştırılacak yardım malzemesini teslim alan yetkililer ve kampta yaşayan Somalililer ile görüşecek.  CHP'nin ziyareti ilgili çalışmaları yürüten Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Nairobi'de ziyarete katılacak gazetecilerle yaklaşık 30 kişilik bir heyet olacaklarını, kampta Somali ve BM yetkilileri ile de görüşme imkanı bulabileceklerini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24