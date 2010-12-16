-CHP'NİN SİTESİNDE YENİ BELGE ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - CHP'nin Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin olduğunu ileri sürdüğü yeni belgeyi internet sitesinde yayımladı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada iddialarda adı geçen Avukat Yakup Erikel tarafından mahkeme dosyası için sunulduğu ve sahte olduğu öne sürülen belge internet sitesine konuldu. Açıklamada, ''İşte, Avukat Yakup Erikel ile ilgili yetki belgesinin noterde yevmiye numarası olmadığını, 'sahtekarlık' yapıldığını gösteren belge. Yetki belgesi diye kullanılan belgedeki yevmiye numarası noterde hiç kullanılmamış'' ifadesine yer verildi.