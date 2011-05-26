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Politika

CHP'NİN SİLOPİ MİTİNGİ İPTAL DİYARBAKIR (A.A)

26 Mayıs 2011 17:51

-CHP'NİN SİLOPİ MİTİNGİ İPTAL  DİYARBAKIR (A.A) - 26.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde CHP'nin düzenlediği ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması planlanan miting iptal edildi. Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gezisinde kullandığı helikopterin arızalanması nedeniyle programlarda aksama yaşandığını belirterek, ''Helikopterdeki arıza nedeniyle programda yaşanan gecikme yüzünden bugün 15.30 da yapmayı planladığımız Silopi mitingini iptal etmek zorunda kaldık. Mardin'de bugün saat 17.00'de düzenleyeceğimiz mitingimizi ise yapacağız'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Gümüşhane'den Sivas'a gideceği helikopterin motorlarından birinin arızalanması nedeniyle Sivas mitingi iptal edilmiş, karayoluyla geçtiği Erzincan'dan özel uçakla kente gelmişti. Arızasının giderilmesi üzerine dün Sivas'a getirilen helikopter, bugün yine arızalanmıştı.

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