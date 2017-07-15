CHP'nin şerhinden: Komutanlık "Olay meydana gelmedi" diyor; o gece Başbakan'a ateş açan jandarma kim?

TBMM Başkanlığına önceki gün teslim edilen 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Raporu'nda yer alan CHP’nin kapsamlı muhalefet şerhinde darbe gecesine ilişkin önemli ayrıntılar dikkat çekti.

CHP, Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe gecesi sığındığı Ilgaz Tüneli çıkışında jandarmanın ateş açtığına ilişkin açıklamalarına karşın Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’ndan Darbe Komisyonu’na sorumluluk bölgelerinde meydana gelen bir olay olmadığına ilişkin yazı gönderildiğine dikkat çekti ve “Başbakan’a ateş eden jandarma kimdir?” diye sordu.

CHP’nin muhalefet şerhinde ayrıca Mersin’de MİT Bölge Daire Başkanı'nın darbeyle ilgili bilgilerinin olmadığına dikkat çekildi.

CHP’nin muhalefet şerhinde yer alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı yazısı ile Mersin Valiliği'nden gelen yazınının de yer aldığı bölümler şöyle:

Adana İncirlik Üssünün Elektriği Kesiliyor

15 Temmuz 2016 – 22:30 Adana Valiliğinde oluşturulan Kriz Masasınca İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı çevresindeki MOBESE kameraları izlenmeye alınır. Adana Valisinin talimatıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü Mehmet Kayacı Makama çağrılır ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının enerjisinin kesilmesi talimatı verilir. Adana Valisi İl Müftüsüne Camilerden Sela Okunması ve Vatandaşların Sokağa Çağrılması Talimatını Verir.

Mersin’de Mit Bölge Başkanı Darbeden Habersiz

15 Temmuz 2016 – 22:30 Mersin Valisi Özdemir Çakacak Boğaz Köprüsünün Kapatılmasına Dair Haberlerin TV Kanallarında Yayınlanmaya Başlamasından Sonra İl Emniyet Müdürü Vekili İle İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve MİT Bölge Daire Başkanını Sırayla Arar. MİT Bölge Daire Başkanı Darbeyle İlgili Bilgilerinin Olmadığını ve (MİT) Müsteşarlıktan, Yerlerine Geçerek Teyakkuzda Bulunmaları Talimatı Aldıklarını, Bölgeye İntikal Halinde Oldukları Bilgisini Alır.

Mit Müsteşarı TBMM Darbe Araştırma Komisyonuna gönderdiği 22/05/2017 tarihli yazıda darbe girişiminin başlamasının ardından tüm Teşkilat personelinin ivedilikle teyakkuz durumuna geçirildiğini, MİT’e yönelik ilk saldırının ise Yenimahalle yerleşkesinin site güney nizamiyesine Kobra ve Skorsky helikopterleri ile 22:38’de havadan ateş açılmasıyla başladığını söylemiştir. MİT Müsteşarı 15 Temmuz öğleden sonra gelen ve helikopterle kendisinin askerler tarafından kaçırılacağı ihbarını daha büyük bir eylemin parçası olarak değerlendirmiş ve Genelkurmay Başkanına iletmiş ancak daha büyük bir eylem olasılığını Bölge Başkanı düzeyinde MİT yöneticileri ile paylaşmamıştır. Zira MİT Bölge Başkanı askerlerin Boğaz Köprüsünü kapattığı haberi televizyonlara düştükten sonra dahi ne olduğunu soran Mersin Valisine darbeyle ilgili bilgilerinin olmadığını ve Müsteşarlığın “yerlerine geçip teyakkuzda olma talimatı” verdiğini söylemiştir. MİT Müsteşarı Hakan Fidan Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanına darbe olasılığını ima etmiş ama böyle bir riskten bölge başkanlarını bilgilendirmemiştir.

15 Temmuz 2016 – 22:30 İzmir Çiğli’den sabah görevle gelen CN235 tipi 132 kuyruk numaralı bir uçak Atatürk Havalimanından aldığı SAT komandolarını Ankara Akıncı Üssüne götürür.

Başbakan’a Ilgaz’da Açılan Ateşin Jandarma’da Kaydı Yok

16 Temmuz 2016 – 04:17 İstanbul’dan Ankara’ya dönüşte güzergâh değiştiren ve Ankara’ya TEM yerine koruma ekibinin daha güvenli olduğunu düşündüğü için Çankırı üzerinden dönmeye karar veren Başbakan Binali Yıldırım Ilgaz çıkışında bir jandarma aracı tarafından Başbakanın konvoyuna ateş açılması üzerine konvoy tekrar Ilgaz’a döner.

Başbakan Yıldırım 23 Temmuz 2016 tarihinde ATV – A Haber TV ortak yayınında İstanbul’dan Ankara’ya dönerken yaşadıklarını anlatırken“…Bir yandan yola devam ediyoruz. Gerede'den ayrıldık Samsun istikametine Ilgaz Tüneline gittik tünelde kaldık. Yaptığımız temelini attığımız tünel bize sığınak oldu. Artık gün ağarmış vaziyette. Karşıda bir jandarma aracı var. Biz yaklaşınca ateş etmeye başladılar. Karşılık verildi. Şoförumuz hemen geri vitese taktı. Atış menzilinden çıktık. Tali yoldan Ilgaz merkeze geldik ve Kaymakama konuk olduk” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu husus Başbakanlığın TBMM Darbe Araştırma Komisyonuna sunum yaptığı 03.11.2016 tarihli 12. Toplantıda da dile getirilmiştir. Yani Başbakan aracına Jandarmanın ateş açtığını söylemektedir. Ancak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının TBMM Darbe Araştırma Komisyonuna gönderilmek üzere Kastamonu Valiliğine yazdığı 23 Kasım 2016 tarihli yazısında sorumluluk bölgelerinde meydana gelen olay olmadığından Komisyona gönderecekleri bilgi, belge ve görüşlerinin olmadığını bildirmektedir. Diğer taraftan Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal ve Kurmay Başkanı Jandarma Pilot Kurmay Albay İrfan Kılıçarslan’ın 16 Temmuz 2016 gece yarısına doğru tutuklanarak cezaevine konulduğu Jandarma ceridelerinden anlaşılmaktadır. Başbakan’a ateş eden jandarma kimdir?