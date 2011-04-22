-CHP'NİN SEÇİM VAATLERİ ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Faili meçhulleri aydınlatacağız. Kayıplar var, o kayıplar için de uluslararası kurallar neyse onun gereğini yapacağız. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde ne kayıplar ne de faili meçhuller olacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için hazırladığı seçim bildirgesini genel merkezde düzenlenen toplantıda açıkladı ve milletvekili adaylarını tanıttı. İnsanın özgürlüğü için siyaset yaptıklarını ve insanın düşüncede, davranışlarında özgür olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''baskılara son veren bir devlet anlayışının, düşüncelerini özgürce ifade edebilen bir insan modelinin egemen kılınacağını, toplumu rahatsız eden operasyonların son bulacağını'' söyledi. ''Kürt yurttaşlarımızın kendi kimlikleri önündeki engelleri kaldıracağız. Onlar kendi kimliklerini, kültürlerini özgürce yaşayacaklar'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Faili meçhulleri aydınlatacağız. Kayıplar var, o kayıplar için de uluslararası kurallar neyse onun gereğini yapacağız. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde ne kayıplar ne de faili meçhuller olacak. İnsana değer veriyorsak hiçbir insan kaybı olmamalı, hiçbir insan kör bir kurşuna hedef olup, yok olmamalı. Eğer insan kutsalsa, onun kutsallığına saygı olarak hem kayıpları hem faili meçhulleri aydınlatacağız. Failleri yargıya teslim edeceğiz. Bu CHP'nin demokrasi sözüdür.'' -''HİÇ KİMSE, BEN EŞİT MİYİM DEĞİL MİYİM DİYE BİR KAYGI DUYMAYACAK''- Kılıçdaroğlu, Alevi vatandaşların da eşit yurttaşlık taleplerini bütün aşamalarda hayata geçireceklerini belirterek, ''Hiç kimse, ben eşit miyim değil miyim diye bir kaygı duymayacak. Bu ülkede yaşıyorsa, aynı havayı teneffüs ediyorsa, hepimiz eşitiz, özgürüz, hepimiz beraber çalışacağız'' diye konuştu. Siyaseti kirlilikten arındırmak için dokunulmazlığı kaldıracaklarını ve Türk demokrasisi ''dokunulmazlık ayıbından kurtaracakları'' sözünü veren Kılıçdaroğlu, ''Kürsü dokunulmazlığına eyvallah, başımızın üstünde yeri var, düşünceye eyvallah, kitap yazmaya tamam ama, ihaleye fesat karıştıran birisinin Türkiye'de millet adına söz söyleme hakkı var mı? Hayali ihracat yapan birisinin parlamentoya çıkıp ta 'ben Türkiye'de milleti temsil ediyorum' demeye hakkı var mıdır?'' dedi. İktidarlarının ilk 4 ayında Siyasi Ahlak Yasası'nı çıkartacaklarını, hedeflerinin toplumla barışık, toplumun güven duyduğu siyaset adamını egemen kılmak olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, toplumla siyasetçiler arasında var olduğunu belirttiği ''güvensizlik köprüsünü'' yıkacaklarını, vatandaşla siyasetçi arasında sağlıklı bir güven ilişkisi kuracaklarını söyledi. -TEŞVİK UYGULAMA MÜSTEŞARLIĞI- Kılıçdaroğlu, her yıl 800 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını da belirterek, AK Parti'nin ekonomi politikasının işsizlik ürettiğini iddia etti. Herkesin refahtan pay aldığı bir Türkiye'yi halkın iktidarında kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Teşvik Uygulama Müsteşarlığını kuracaklarını belirterek, iş adamlarının teşvik almak için yaptığı bürokratik işlemlerin farklı kurumlara değil, tek bir müsteşarlığa başvurmasını sağlayacaklarını söyledi. ''İş adamının önündeki bütün engelleri kaldıracağız, yeter ki sen yatırım yap arkadaş, istihdam yarat, önündeki engelleri kaldıracağız'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye'de bürokrasiden şikayet eden iş adamını bırakmayacağız, bürokrasiden şikayet ortadan kalkacak. Biz iş adamlarımız, Mısır'a gitti, niye Mısır'a gidiyorlar? Türkiye'de toprak mı kalmadı, fabrika yeri mi yok? Ürünlerini satamıyorlar mı? Buradan söz, Mısır'ın sağladığı bütün olanakların daha fazlasını Türkiye'de sağlayacağız. Onlar Doğu, Güneydoğu'ya gelsinler, yatırım yapsınlar, istihdam yaratsınlar yeter ki gerekirse vergi dahi almayacağız. KOBİ'lere, sıfır faizli kredi vereceğiz. Ne kadar vergi veriyor, ne kadar sosyal güvenlik primi ödüyor, diyelim 100 lira. 100 lira öderse bir yıl sonra bankadan 100 lira sıfır faizli kredi alacak. Yatırım yapacak, istihdam yaratacak, bu proje Türkiye'yi ayağa kaldıracak projelerden birisidir. İşveren vergisini ödeyecek, primini ödeyecek, nasıl olsa kredi olarak alacağım diye. Böylelikle devletin vergi, prim tahsis edemiyorum olayı kalmayacak. Her seferinde uygulanan politikalar nedeniyle borç batağına batıp da vergisini, sosyal güvenlik primini ödemeyen iş adamı için 2 yılda bir mali af da çıkamayacak. Ne kadar vergi verir, ne kadar sosyal güvenlik primi ödersem o kadar çok kredi alacak.'' -''EN BÜYÜK BÜROKRATİK OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ''- Kılıçdaroğlu, Gelir İdaresi Başkanlığını da bağımsız, özerk bir kurum haline getireceklerini, tüm sosyal güvenlik primlerinin de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından toplanacağını belirterek, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük bürokratik operasyonunu başlatacağız. Milyonlarca kağıdı tedavülden kaldıracağız. İş adamı vergisini vergi dairesine, primlerini sosyal güvenlik kuruman verir. Bunun akılla bağdaşır yönü var mı?'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin seçim bildirgesinde öne çıkan başlıklar şöyle: -''Biz nükleer santrallerin yapımı için halka gideceğiz, referandum yapacağız. Halk ne derse ona karar vereceğiz'' -''Doğu ve Güneydoğu'daki mayınlı arazileri mayından arındıracağız ve topraksız köylüye vereceğiz'' -''Aile Sigortası ile biz en az 600 lira vereceğiz diyoruz. Yürekliysen sen de 700, 800, 900 lira ver. niye vermiyorsun? Elinden tutan mı var? Veremezler, vermek istemezler'' -''Biz yoksulluğu bitirmek istiyoruz, onlar yoksulluğu yönetmek istiyorlar asıl fark bu'' -''Organize Sanayi Bölgelerine meslek liseleri kuracağız. Bu okullara kaydını yaptıran öğrenci kaydını yaptığı günden itibaren sosyal güvenlik kapsamında olacak'' -''15 ay süren askerliği dokuz aya aşamalı olarak altı aya indirdiğimizde ortaya çıkan tasarruf üretime, istihdama, aile sigortası'na gidecektir''