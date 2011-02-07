CHP'nin seçim şarkıları belli oldu

T24 - Genel seçimlerin yaklaşmasıyla yine meydanlar fena kızışacaka benziyor. Bu konuda ilk adımı atan CHP iddialı bir seçim kampanyası ve şarkısyla partililerine seslenecek.



Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun bugün (7 Şubat 2011) yayımlanan yazısı şöyle:



Onur Akın’ı bir hayli zorladım, ama CHP’nin şarkılarını okumaktan korkan şarkıcıların isimlerini alamadım. Ancak hepsinin popçu olmadığını öğrendim.



CHP Genel Başkanı’nın, “Ak Parti’den korktukları için seçim şarkılarımızı okumadılar” dediği popçular, Kemal Kılıçdaroğlu ve Onur Akın arasında sır olarak kalmaya devam ediyor. Antalya’da karşılaştığım Onur Akın’ı bir hayli zorladım, ama CHP’nin şarkılarını okumaktan korkan şarkıcıların isimlerini alamadım.



Ancak şu kadarını öğrendim ki, en azından hepsi popçu değil. Türkücü de var CHP’nin seçim şarkılarına sesini vermekten imtina edenler arasında.



Bu noktadan sonra aslında o isimler kadar, Kılıçdaroğlu’nun ‘marş gibi şarkılar’ dediği eserlerin ne olduğu önemli. Sağ olsun Onur Akın, onca yıllık hukukumuza binaen, hiç değilse o eserlerin hangileri olduğunu bana söyledi. Onur Akın’ın Nilüfer Sarıtaş’a okuttuğu, CHP’nin yeni seçim şarkısının adı; ‘Ak Dediler, Kara Çıktı!’ Sözleri Ali Dilki’ye ait ‘Ak Dediler, Kara Çıktı’ nın bestesini Onur Akın yaptı. Onur Akın, CHP’ye yaptığı ‘Kılıçdaroğlu Marşı’ gibi, şarkılardan da bir kuruş almadı.





“Bir Islık da Sen Çal”



Onur Akın’ın iddialı olduğu CHP seçim şarkısıysa ‘Bir Islık da Sen Çal’... Sözleri Aşık İhsani’ye ait bir eser bu. Akın, Aşık İhsani’nin, zamanında Adnan Menderes ve Demokrat Parti iktidarına karşı yazdığı bir eseri mevcut iktidara uyarladı ve CHP’nin yeni marşı olarak besteledi.





Onur Akın, şiiri sadece bestelemekle yetinmedi, şiirin orijinalinde olmayan CHP’nin sloganı ‘Bir Islık da Sen Çal’ı da marşın nakaratı yaptı ve ortaya güzel bir eser çıktı. Akın’ın bestelediği Aşık İhsani’nin sözleri, aradan geçen onca yıla rağmen, bazı şeylerin değişmediğinin de göstergesi.



İşte o şarkı:



Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar,

Geliyoruz, geleceğiz, yakındır,

Kim nerede, ne işliyor hepsini...

Biliyoruz, bileceğiz yakındır.

Bir ıslık da sen çal, bir ıslık da sen...







