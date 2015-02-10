CHP'nin seçim kampanyası Ali Taran'a mı emanet?

CHP, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için Ali Taran ile çalışmayı planlıyor. Taran'ın projelerini dinleyen CHP yönetimi prensipte anlaşma sağlandığını, bir kaç ayrıntının çözülmesinden sonra anlaşma yapılacağını belirtti.

Başak Kaya’nın Sözcü’de yer alan haberine göre, 'reklamın dahi çocuğu' olarak tanınan Ali Taran CHP ’ye seçimlere dönük olarak kapsamlı bir sunum yaptı. Taran, Cem Uzan’ın başkanı olduğu Genç Parti ’ye yaptığı başarılı kampanya ile tanınmıştı.



CHP, 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler için Ali Taran ile çalışmayı planlıyor. Taran’ın projelerini dinleyen CHP yönetimi prensipte anlaşma sağlandığını, bir kaç ayrıntının çözülmesinden sonra anlaşma yapılacağını belirtti.



Ünlü reklamcı Taran önceki gün CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kapsamlı bir sunum yaptı. Taran’ın bu durumda kampanyanın farklı unsurları için anlaşılan bazı başka ekiplerle birlikte kampanyanın koordinasyonundan sorumlu olabileceği değerlendiriliyor. Taran’ın sunumunda, seçim kampanyasında kullanılacak dilin, seçilen kelimelerin ve reklamların önemine işaret ettiği belirtildi.



Cem Uzan'ın kampanyasını yönetmişti

Taran, 2002 seçimlerinde Cem Uzan’ın başkanlığını yaptığı Genç Parti’nin seçim kampanyasını yürütmüştü. Taran’ın kampanyasının da etkisiyle Genç Parti seçimlerde yüzde 7′yi aşarak büyük bir sürpriz yapmıştı. Öte yandan CHP yönetiminin ABD Başkanı Obama’nın kampanyalarında da yer almış olan araştırma şirketinden de teklif aldığı ancak bir anlaşma yapılmadığı da belirtildi.