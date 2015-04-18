CHP'nin seçim beyannamesinde mazot ve asgari ücret sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yarın (19 Nisan 2015) açıklanacak 2015 Seçim Bildirgesi’nde asgari ücretin bin 500 TL’ye çıkarılacağı, asgari ücretten vergi alınmayacağı, kredi kartı borcunun yüzde 80’inin silineceği ve çiftçiye verilen mazotun 1,5 TL’ye düşeceği önerileri yer alıyor.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre, CHP’de seçim beyannamesi yarın ATO Congresium’da gerçekleştirilecek programla kamuoyuna duyurulacak. Seçim beyannamesinin yanı sıra aday tanıtımının da gerçekleştirileceği etkinlikte, CHP’nin seçim için hazırlanan 4 şarkısı da görücüye çıkacak.

Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı seçim bildirgesi basılmak üzere matbaaya gönderildi. Taslak bildirgede 2 TL olarak öngörülen mazot fiyatı, son hesaplamalarla 1,5 TL’ye indirildi. CHP’nin seçim bildirgesinin bazı detayları şöyle:

- Sosyal yardımlar iki katına çıkarılacak. Aile sigortası projesi kapsamında geliri 720 TL’nin altında olan hane kalmayacak.

- Taşeron uygulamasına son verilecek.

- Asgari ücretten vergi alınmayacak, asgari ücreti bin 500 TL’ye yükseltilecek.

- Emekliye, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda iki ikramiye maaş verilecek.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ve TÜRSAB işbirliği ile emeklilere makul ücretlerle gezi ve tatil olanağı sağlanacak.

- Oğlu askerde olan aileye 360 TL, 65 yaş üstü vatandaşlara 240 TL, engellilere yüzde 40 engellilik düzeyi için 400 TL, yüzde 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam desteği verilecek.

- Engelliler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Kamuda ve özel sektörde engelliler için boş kadrolar doldurulacak, 50 bin engelli istihdam edilecek.

- 16,7 milyon kişi ve 3,75 milyon haneye sosyal desteksağlanacak. 5 milyon vatandaş sosyal yardım kapsamına alınacak. 9,6 milyon vatandaşa ilk kez düzenli nakit desteği verilecek. Hanelere 360 TL kira ve fatura desteği, kadın istihdamını desteklemek için 400 TL kreş desteği verilecek.

- 3,2 milyon yurttaş ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak.

- İhtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek. Üniversite harçları tamamen kaldırılacak, üniversiteyi kazanamayan gençlere 240 TL üniversiteye hazırlık desteği verecek.

- askerlik süresi kısalacak. Üniversite öğrencileri yaz tatillerinde taksitle askerlik yapabilecek.

- Girişimci kadınlara sağlanan destekler ve mikro-kredi olanakları artırılacak. Kadın kooperatifleri desteklenecek, çeşitlendirilecek.

- Kadın istihdamı 8 yıl içinde yüzde 40’a, uzun vadede yüzde 60’a çıkacak.

- Çocuk bakımında erkeklerin sorumluluğunu artırmak amacıyla erkeklere de kadınlarla eşit şartlarda doğum izni getirilecek.

- Kadınlara yönelik şiddeti ağır suçlar kapsamına alacak şekilde Türk Ceza Kanunu değiştirilecek.

- Eşitlik Bakanlığı kurularak, bakanlık bünyesinde Kadın-Erkek Eşitliği Genel Müdürlüğü oluşturulacak.

Bildirgenin hedefler bölümü ise şöyle:

- Yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 6’ya çıkarılacak.

- İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye ilk 20’ye taşınacak.

- En az 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

- İşsizlik yüzde 5’in altına indirilecek.

- Enflasyon yüzde 4’ün altına düşürülecek.