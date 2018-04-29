CHP'nin PM seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi 7 fireyle seçildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez karşısına çıkan Muharrem İnce'ye karşı genel başkanlık yarışını açık ara kazanırken, rekor başvurunun yapıldığı Parti Meclisi (PM) seçiminde çıkardığı anahtar listesini büyük ölçüde korudu.

2 yıl önce yapılan Olağan Kurultay'da anahtar listesi 23 isim tarafından delinen Kılıçdaroğlu, muhaliflerini de içeren "karma" listeyle delege karşısına çıkınca, fire sayısı 7'de kaldı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'le birlikte anahtar liste çıkaran partinin eski sözcüsü Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun listesinde de yer aldı ve Haluk Koç'un ardından PM'ye en yüksek oyla giren ikinci isim oldu. Sürpriz isimlere yer vermeyen Kılıçdaroğlu'nun yönetime yeni taşıdığı en tanınmış isim, iletişim ve uluslararası ilişkiler uzmanı Akademisyen Yunus Emre oldu.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde 60 üyeli PM için seçim yapıldı. PM seçimlerinin sonuçlarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

Kurultay'da genel başkanlık seçiminde sürpriz beklenmediği için asıl yarış PM seçiminde yaşandı. Çarşaf liste ile seçim yapılan PM üyeliği için 488 isim başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yanısıra, Selin Sayek Böke-İlhan Cihaner ekibinin çıkardığı "Sol cesaret", Muharrem İnce ekibinin çıkardığı "umut" listelerinin yanısıra, çok sayıda anahtar liste çıkması nedeniyle, seçimler pazartesi sabahına kadar sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun "kontenjanı" da sayılan Bilim Kültür Yönetim Platformu (BKYP) için aday gösterdiği 12 isimden, tüzük gereği 8'i PM üyeliğine seçildi. Bu kapsamda, mevcut MYK'de de yer alan Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir dönem MYK üyeliği de yapan ve 12 Aralık hareketinin öncülerinden Burhan Şenatalar, siyaset bilimci akademisyen Yunus Emre, Sibel Özdemir, Ayşe Eser Danişoğlu, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel ve Zeki Kılıçaslan PM üyesi seçilirken, bu listeden aday gösterilen milletvekilleri Murat Emir, Ömer Fethi Gürer, CHP'nin seçim şarkılarını da seslendiren sanatçı Onur Akın ve Ali Rıza Erbay, PM'ye giremedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'daki 35'inci Olağan Kurultay'da biri 52 kişilik, diğeri de 102 isimden oluşan iki ayrı anahtar liste çıkarmıştı.

Bu durum delegenin kafasını karıştırmış ve sonuçta PM'nin 3'te 1'den fazlası, genel merkezin tercih etmediği isimlerden oluşmuştu. Bu durum nedeniyle partinin vitrini sayılan MYK'ye seçeceği isimler konusunda seçeneği azalan Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılan kurultayda, tek bir anahtar liste çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun ikinci taktik adımı ise alternatif anahtar liste çıkaran muhaliflerin listesindeki isimlere de PM listesinde yer vermesi oldu. Selin Sayek Böke, Orhan Sarıbal, görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Emine Gülizar Emecen'in de aralarında bulunduğu isimler, hem Kılıçdaroğlu hem de muhaliflerin listesinde yer aldı.

Kılıçdaroğlu, önceki kurultayda "listeyi delerek" giren birçok isme bu kez anahtar listesinde yer vererek dengeyi korudu ve anahtar listesinde fire sayısı 7'de kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı liste çıkaranları da anahtar listesine alması, "kurultay sonrasında parti içi değil parti dışına dönük mücadele" mesajı olarak yorumlanıyor. Partisini 2019 seçimlerine hazırlayacak yönetim belirlendiği için Kılıçdaroğlu'nun başta ekonomi olmak üzere alanında uzman olan isimlere yer verdiğine dikkat çekiliyor.

Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Akif Hamzaçebi, geçen kurultayda da listede yer alan ancak seçilemeyen Faik Öztrak, mevcut PM'de yer alan Bülent Kuşoğlu, Aykut Erdoğdu, yine geçen kurultayda seçilemeyen Erdoğan Öztoprak gibi ekonomi kökenli ve iş dünyası ile yakın isimleri listesine aldı.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde dikkat çeken isimlerden birisi de, emekli diplomat Ünal Çeviköz oldu. Uzun süredir diplomasiyi Genel Başkan Yardımcısı olan eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'a emanet eden Kılıçdaroğlu, dış politikanın ön plana çıkması ve kimi alanlarda yetersiz kalınmasını da dikkate alarak, Çeviköz'ü listesine aldı.

Kulislerde Çeviköz'ün MYK'ye de girebileceği konuşuluyor.

Parti içi kanatlar dengesine özen gösteren Kılıçdaroğlu, PM listesine Kürt sorunu konusundaki tavrıyla öne çıkan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir dönem Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapan RP kökenli Mehmet Bekaroğlu'nu yine anahtar listesine aldı.

Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmasına karşın ikinci kez delegeden çizik yiyerek PM'ye giremezken, 2 yıl önce kıl payı oyla seçilen Sezgin Tanrıkulu bu kez seçilemedi ve PM dışı kaldı. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan avukatı Celal Çelik, Ekrem Kerem Oktay, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı da PM'ye seçilemeyen isimler oldu.

Böke ile birlikte "sol cesaret" listesinde yer alan ve PM'ye şimdiye kadar hep "liste delerek" giren İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise, bu kez "kadın kotası"na takıldı. Cihaner'in 344 oyla listeyi delmesine karşın, kota nedeniyle, daha düşük oy almış olan bir kadın aday PM'ye girecek.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterdiği mevcut MYK üyeleri Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Öztürk Yılmaz, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Çetin Osman Budak ve Haluk Koç yeniden PM'ye girmeyi başardılar.

Kılıçdaroğlu'nun bu kez anahtar listesine koymadığı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ile eski MYK Üyesi Gökhan Günaydın, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek PM'ye seçildiler.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde emekli büyükelçi Ünal Çeviköz de yer aldı. Seçimlerde Çeviköz ile İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in eşit oy almış olması sonucu iki isim arasında kura çekilmesi gündemde.

CHP Kurultayı ile ilgili resmi sonuçların açıklanmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk Parti Meclisi'ni toplayacak ve ardından da PM üyeleri arasından MYK üyelerini belirleyecek. Yeni parti yönetiminin oluşmasının ardından ise en geç Haziran ayında yapılması planlanan "Tüzük Kurultayı" için çalışmalara başlanacak.

Kendi kişisel oyunun yanısıra, Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimine tepki oyları ile birlikte 447 oy alan Muharrem İnce'nin mücadeleden vazgeçmeyeceği konuşuluyor. İnce'nin bundan sonra Tüzük Kurultayı'nı "seçimli kurultaya" dönüştürmek için girişimde bulunabileceği belirtiliyor.

Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Öztoprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M. Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Gülçin Timur ve İlhan Cihaner.

108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde:

Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.