CHP'nin pazartesi günü kurultay kararını açıklaması bekleniyor

T24 - CHP liderinin pazartesi günü kurultay kararını açıklaması bekleniyor. Atatürk Kapalı Spor Salonu’na kurultay rezervasyonu yapıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Sav kriziyle birlikte en çok tartışılan konu haline gelen kurultaya ilişkin kararını verdi. 25- 26 aralıkta kurultay yaparak yeni Parti Meclisi (PM) listesini belirlemek isteyen Kılıçdaroğlu’nun bu kararını pazartesi günü toplanacak MYK’dan sonra kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Ancak karar açıklanmadan harekete geçen parti yönetimi, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda kurultay için rezervasyon yaptırdı.

Genel seçimler öncesi partideki iç tartışmaları bitirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları ve milletvekillerinin de görüşleri doğrultusunda önümüzdeki ay CHP’yi seçimli olağanüstü kurultaya götürmeyi ve yönetimi yenilemeyi planlıyor. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç gündür evinde dinlenen CHP liderinin, kurultay kararını önce pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarıyla paylaşması, ardından da kamuoyuna açıklaması ekleniyor.



Liste delinir mi

Kılıçdaroğlu’nun kurultayda daha önceden söz verdiği gibi her delegenin bağımsız aday olabildiği ‘çarşaf liste’ yerine, son kez PM listesini kendisinin belirleyeceği ‘blok liste’ yöntemini tercih etmesi bekleniyor. Kulislere, kurultaya çarşaf listeyle gidilmesi durumunda Kılıçdarıoğlu’nun hazırladığı ve Deniz Baykal ile Önder Sav’ın yer almayacağı listenin delinebileceği görüşü hâkim. Ancak Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik PM listesinde Baykal ve Sav’a yakın bazı isimlerle görüştüğü ve listede onlara yer vermek istediği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu böylece ‘sadece kendi adamlarını listeye aldı’ eleştirilerin de önüne geçmiş olacak.

Öte yandan, CHP’nin, Atatürk Spor Salonu’nda ön rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. 2010 yılının son cuma, cumartesi ve pazar gününü kurultaya ayıracak olan partinin ilk gün salon düzenini oluşturacağı, sonraki iki günde de kurultay yapılacağı ifade ediliyor.



Kimse bizden kıyım beklemesin

CHP’nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, yaklaşan seçimler öncesinde örgütlere “sıkı çalışın” talimatı verdi. Önce örgütlerin eksikliklerini tamamlayacaklarını söyleyen Tekin, “Ardından sisteme uymayanlar varsa onların affını isteyeceğiz ve onlara başka görev vereceğiz. Ama kimse bizden bir kıyım, ötekileştirme beklemesin” dedi.

İstanbul il örgütünde değişiklik olacağı söylentilerine ilişkin, “Öyle bir şey yok” diyen Gürsel Tekin partide yeni bir süreç başladığına dikkat çekti. Tekin şunları söyledi: “Önce örgütlerimizin eksikliklerini tamamlayacağız. CHP örgütleri iktidardan beslenmiyor, çok zor şartlarda çalışıyor.

Eksiklikleri tamamladıktan sonra görev isteyeceğiz. Sisteme uymayan varsa aflarını isteyeceğiz. Sisteme uymayan arkadaşlardan özverili olmalarını bekleyeceğiz ve kendilerine başka görev vereceğiz. Ama kimse bizden bir kıyım, ötekileştirme beklemesin. Ötekileştirmek bizim kitabımızda yok.”