CHP'nin Parti Meclisi'ne giren önemli isimler

T24 - Kılıçdaroğlu, bizzat hazırladığı blok listede PM’de gençlere ağırlık verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni Parti Meclisi’nde 49 yeni isim var. The George Washington University mezunu ve terörizm-güvenlik uzmanı olan 26 yaşındaki Doğa Çiğdemoğlu, Kılıçdaroğlu’nun en genç kurmayı oldu.





Çoğu genç olan CHP PM‘nin yeni isimleri şöyle:

“Yaşar Ağyüz, Yakup Akkaya, Ali Arslan, Volkan Ali Canalioğlu, Muhammet Çakmak Doğa Çiğdemoğlu, Zeki Durmaz, Atilla Emek, Aykan Erdemir, Haluk Eyidoğan, Levent Eyipişiren, Emrehan Halıcı, Turhan İçli, Sena Kaleli, Osman Kaptan, Atilla Kart, Ayten Kayalıoğlu, Osman Korutürk, Ali İhsan Köktürk, Bülent Kuşoğlu, Faruk Loğolu, Aylin Nazlıaka, Bertil Emrah Öder Gülseren Onanç, Veli Özdemir, Ali Arif Özzeybek, Bihlun Tamaylıgil, Hüseyin Pazarcı, Zuhal Samlı, Perihan Sarı, Vahap Seçer, M. Ali Susam, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Binnaz Toprak, Erdoğan Toprak, Faik Tunay, Rıza Yalçınkaya Hüseyin Yaşar, Hüseyin Yıldız, Ayşe Ataç Yılmaz, Alaattin Yüksel. Önay Alpago, Ferid Mevlüt Aslanoğlu, Ufuk Ataç, Seyhan Erdoğdu Birgül Ayman Güler, Hülya Güven, Ercan Karakaş Ömer Kurtaş.



En genç üye terör uzmanı

26 yaşındaki Doğa Çiğdemoğlu, Kılıçdaroğlu’nun en genç kurmayı oldu. The George Washington University mezunu Çiğdemoğlu, terörizm ve güvenlik uzmanı. Tarsus American Koleji mezunu Doğa, The George Washington University ‘de uluslararası ilişkiler, çatışma ve güvenlik konusunda eğitim gördü. King’s College London’da Uluslararası Barış ve Güvenlik konusunda master yaptı. New America Foundation ve Alman Marshall Fonu’nda görev aldı.



“Başbakan’dan korkmuyorum” tişörtü bastırdı

Gülseren Onanç

KAGİDER Genel Başkanı. Referandum sürecinde Başbakan Erdoğan’ın “Bitaraf olan bertaraf olur” sözlerine, “Bitarafız ama korkmuyoruz” yanıtı vermişti. “Başbakandan korkmuyorum” tişörtü bastırmıştı.



‘CHP duvarlarını yıksın’ diyen ilahiyatçı PM’de

Muhammet Çakmak

41 yaşındaki Muhammet Çakmak, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 2004 yılında aynı enstitüde Nakşibendiliğin Sosyolojik Evreni isimli çalışmasıyla Doktor ünvanı aldı. Halen Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din sosyolojisi Ana Bilim Dalın’da görev yapıyor. CHP’nin16 Ekim’de Swiss Otel’de CHP’nin düzenlediği beyin fırtınası toplantılarında dikkatleri çekmişti. Çakmak, toplantıda “CHP genel merkezi’nin duvarlarını törenle yıkın, halk size dokunsun” sözleriyle partilileri uyarmıştı.



Enişte kayınbirader



Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Ecevit hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Turan Güneş’in oğlu Hurşit Güneş ve damadı Sencer Ayata yeniden PM’ye girdi, Mayıs kurultayında PM’ye giren kızı Ayşe Ayata ise bu kez liste dışında kaldı.



Aykan Erdemir

ODTU Sosyolaji Bölümü’nde Sencer Ayata’nın asistanı. Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalışmalar yapıyor. Erdemir’in son çalışması Vatan Gazetesi’nde dizi olarak yayımlanmıştı.



Binnaz Toprak

“Türkiye’de Farklı Olmak” konulu araştırmasıyla “Mahalle baskısı” tartışmasını gündeme getiren siyaset bilimci. 2008’den bu yana Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi.



Sena Kaleli

Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kaleli, PM’de iş dünyası temsilcisi olarak yer aldı. Kaleli son yerel seçimlerde CHP’nin Bursa Belediye Başkanı adayıydı.



E. Kerem Oktay

1983 doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora eğitimine devam ediyor. TEPAV’da araştırmacı olarak çalışıyor.



Ali Arif Özzeybek

Bektaşilere yakınlığı ile tanınan ünlü diş hekimi. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Eğitim İşleri Başkanlığı yaptı.



Perihan Sarı

Sendikacı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Birleşik Metal İş Sendikası uzmanı ve DİSK Genel Sekreter Yardımcısı.



3 ESKİ BÜYÜKELÇİ PM’DE

Faruk Loğoğlu

Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı, emekli büyükelçi.

Osman Korutürk

Emekli Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ’ün büyük oğlu.

Hüseyin Pazarcı

DSP ’den CHP’ye geçen Balıkesir Milletvekili, emekli büyükelçi.