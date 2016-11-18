CHP'nin önergesi kabul edildi; kadınlar artık gece saatlerinde, İETT otobüslerinde istedikleri yerde inecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP'li Esin Hacıalioğlu'nun önerisiyle bundan böyle İETT’de, kadın yolcuların güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inme uygulamasını başlattı. Topbaş Cuma günü akşamı 22.00’da uygulanması yönünde talimat verdi.

CHP İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi için küçük ancak İstanbul sokaklarında kol gezen kadına yönelik ruhsal, bedensel ve cinsel şiddete karşı ve kadının yeniden sosyal yaşama adapte olması açısından önemli ve büyük bir adım atılması için İBB Meclisi’ne verdiği ve oy birliğiyle Başkanlık Makamına havale edilen önerge karşılık buldu.

Hacıalioğlu’nun gündeme getirdiği ve “İETT otobüslerini kullanan kadın yolcuların belirli bir saat diliminden sonra istedikleri noktada iniş yapabilmeleri, varacakları noktaya daha yakın mesafede inmelerinin, kadını sokakta şiddete maruz kalma olasılığını düşüreceğine” ilişkin önerisine İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan destek geldi.

Topbaş’ın verdiği talimat doğrultusunda, saat 22.00 itibari ile İETT otobüslerini kullanan kadın yolcuların talebi halinde, durak zorunluluğu gözetmeksizin istenilen noktada İETT otobüs şoförlerince yolcu indirme işlemine başlanacak.

Adalet bakanlığı verilerine göre 2002 – 2015 yılları arasında ülkemizde 5 bin 406 kadın cinayeti işlendiğini belirten Esin Hacıalioğlu, verdiği önergede şu bilgilere yer vermişti:

“2015’te 303 kadın cinayeti işlenirken 2016 yılının Ocak ayında 36, Şubat ayında 23 kadın öldürüldü. Çok sayıda kadın cinsel saldırıya uğradı. Mart ayında ise 28 kadın öldürüldü, 12 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi, 63 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunuldu, 39 kadına şiddet uygulandı. Devletten koruma talep eden kadınların kaldığı sığınma evleri, açılış törenlerinde teşhir edilirken, koruma talebiyle polise ve savcılığı başvuran kadınların yüzde 73’ü, sığınma evlerinde olan kadınların ise yüzde 27’si cinayete kurban gitti.