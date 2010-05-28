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Politika

CHP'nin MYK defteri bulunamıyor

Parti Meclisi’ndeki bazı isimlerin ne zaman üye olduğunu açıklayamayan CHP şimdi de kayıp MYK defterini konuşuyor.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Parti Meclisi’ndeki bazı isimlerin ne zaman üye olduğunu açıklayamayan CHP şimdi de kayıp MYK defterini konuşuyor.

CHP, geçen hafta sonu yapılan 33. Kurultay’da Parti Meclisi’ne (PM) seçilen Süheyl Batum, Nihat Matkap, Sencer Ayata ve Enver Aysever’in partiye ne zaman ve nasıl üye olduğuna ilişkin sorular karşısındaki suskunluğunu sürdürüyor. Üyeliklerin işlendiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) karar defterinin ise kaybolduğu iddia edildi.

Taraf gazetesinin haberine göre; parti kurultayında PM seçilen bazı isimlerin üyelikleri konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarının üzerinden günler geçmesine karşın CHP cephesinden her hangi bir açıklama yapılmıyor. PM’ye seçilen Süheyl Batum, Nihat Matkap, Sencer Ayata ve Enver Aysever’in partiye ne zaman ve nasıl üye olduklarını hiçbir eski MYK üyesi hatırlamıyor. CHP Genel Merkez yöneticileri ise ısrarlı sorularımız karşısında açıklama yapmaktan kaçınıyorlar.


Karar defteri nerde

‘Sahte üye’ iddialarıyla ilgili tartışmalar sürerken, MYK kararlarının işlendiği defterin kayıp olduğu ileri sürüldü. Bugün gazetesi, parti üyeliklerinin işlendiği MYK karar defterinin kaybolduğunu yazdı. Karar defterinin eski Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgül’de olduğunu söyleyen eski MYK üyesi Algan Hacaloğlu, “Bu defter noter tasdikli resmi evraktır, kaybolursa ne olur bilemem” dedi. Tamaylıgil ise “Defter bende değil partidedir” diye konuştu.




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