CHP'nin Mısır ziyareti bugün başlıyor, planda Mursi ile görüşme de var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ten oluşan CHP heyeti, dün akşam saatlerinde Mısır’a gitti. CHP heyeti, resmi temaslarına bugün başlayacak. Mısır Genelkurmay Başkanı ile görüşmeyecek olan CHP heyetinin devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile de görüşme girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi’nin daveti üzerine bu ülkeye giden CHP heyeti, Mısır’daki muhataplarına, Türkiye’deki askeri darbeleri anlatacak ve “Bir an önce meşru seçimleri yapın, demokrasiye geçin” mesajını iletecek. CHP heyeti Müslüman Kardeşler’in de dâhil olduğu siyasi temsilcilerle görüşme yapacak ve Mısır hükümetinin demokrasiye geçiş takvimi hakkında bilgi alacak. Heyet, halen gözaltında bulunan TRT muhabiri Metin Turan’ın serbest bırakılması için girişimlerde de bulunacak.

Loğoğlu, ziyarete ilişkin TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Bu konuda CHP’ye çok aşırı yüklenmeler oluyor. ‘Darbecilerle darbe konuşacakmışız.’ Ben bunları ciddiye almıyorum. Bunlar hafif, anlamsız eleştirilerdir” dedi.

Loğoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Mursi ile de görüşme talebinin olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Özellikle Mursi ile görüşme talebimiz şu aşamaya kadar olmadı. Kendisiyle görüşebildiğimiz takdirde bunun Türkiye-Mısır ilişkileri bakımından önemli bir unsur olacağını, Mısır’daki durumu tam olarak anlayabilmemiz bakımından yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu ev sahiplerimizin takdirine bağlı. Ancak Müslüman Kardeşler görüşlerini temsil eden diğer yetkililerle görüşmemiz olacağını umuyorum. Bunu gerekli de buluyoruz.”

Sırada Gazze var

Kılıçdaroğlu’nun Gazze’ye gideceğine yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine ise Loğoğlu, “Böyle bir niyet var. Gitmek istiyoruz. Ama planlanmış, takvimlenmiş bir Gazze gezisi yok. Bunu Mısır’da gündeme getireceğiz. Çünkü Gazze’ye gidiş kapılarından bir tanesi Mısır’dan geçiyor. Bu konudaki görüşlerini alacağız” dedi.