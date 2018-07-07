CHP'nin milletvekili sayısı 144'e düştü

24 Haziran’daki seçimlere CHP listelerinden katılarak milletvekili seçilen Saadet Partili Cihangir İslam ve Abdülkadir Karaduman, TBMM’deki yemin töreni öncesinde partilerine geri döndü. İstanbul Milletvekili İslam ile Konya Milletvekili Karaduman’ın Saadet Partisi’ne geri dönmesiyle birlikte CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 144’e düştü.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin birlikte kurduğu Millet İttifakı'nda, Demokrat Parti adayları İyi Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katılmıştı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, CHP listesinden Meclis'e giren İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa etti.

İslam ve Karaduman Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçerken; CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düştü. İslam, istifa ve yemin töreni öncesi Sözcü'ye “Çok iyi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İyi bir muhalefet yapacağız” dedi.