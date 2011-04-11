-CHP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - CHP'nin 12 Haziran'da yapılacak genel seçim milletvekili aday listesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıradan aday olurken Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de seçilebilecekleri yerlerden listeye girdi. CHP'nin milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildikten sonra basın mensuplarına dağıtıldı. Listede Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin İstanbul 1'nci bölge 1'inci sırada, Osman Korutürk İstanbul 1'inci bölge 2'nci sırada, Sezgin Tanrıkulu İstanbul 2'nci bölge 3'üncü sırada, Erdoğan Toprak İstanbul 3'üncü bölge 1'inci sırada, Umut Oran İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sırada, Süheyl Batum Eskişehir 1'inci sırada, Gülsün Bilgehan Ankara 2'nci bölge 1'inci sırada, İzzet Çetin Ankara 2'nci bölge 2'nci sırada, Sencer Ayata Ankara 1'inci bölge 1'inci sırada, Emrehan Halıcı Ankara 1'inci bölge 2'nci sırada, Sena Kaleli Bursa 1'inci sırada, Alaattin Yüksel İzmir 2'nci bölge 1'inci sırada, Volkan Canalioğlu Trabzon 1'inci sırada, Hurşit Güneş Kocaeli 1'inci sırada, Engin Altay Sinop 1'inci sırada, Faik Öztrak Tekirdağ 1'inci sıradan, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil İstanbul 2'nci bölge 2'nci sırada aday gösterildi. CHP Grup başkanvekilleri Muharrem İnce Yalova 1'inci sıra, Akif Hamzaçebi ise İstanbul 1'inci bölge 3'üncü sıradan aday oldu. -SAV LİSTEDE YOK- Listede eski Genel Sekreter Önder Sav ile Kemal Anadol, Hakkı Suha Okay, Onur Öymen, Yılmaz Ateş yer almadı. YSK'ya gönderilen listelerde, 5 dönem milletvekili olarak görev yapan ve 2000-2010 yılları arasında CHP'nin genel sekreterlik görevini sürdüren Sav, yeni dönem için aday gösterilmeyen isimler arasında dikkati çekti. Sav 15, 16, 20, 22 ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekilliği yapmış, 37'nci Hükümet'te ise Çalışma Bakanı olarak görevde yapmıştı. CHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Kemal Anadol da listelerde yer almadı. Anadol, 15 ve 16'ncı dönem Zonguldak, 18, 22 ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştu. 20, 22 ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Yılmaz Ateş ile 23'üncü dönem Ankara Milletvekili olan eski Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay da listede yer almadı. 22'nci Dönem İstanbul ve 23'üncü Dönem Bursa Milletvekilliği yapan Onur Öymen de listede bulunmuyor. 19, 20, 22 ve 23'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de listede yer almıyor. Sevigen, 52'nci Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. -HABERAL VE BALBAY DA ADAY- CHP, Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı Zonguldak 1'nci sıra, yine tutuklu sanıklar arasında yer alan Gazeteci Mustafa Balbay'ı ise İzmir 2'nci bölge 2'nci sıra adayı olarak gösterdi. Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün Ankara 2'inci bölge 3'üncü sıra, Eski YARSAV Başkanı Emin Ülker Tarhan Ankara 1'inci bölge 3'üncü sıra, Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıçlarından Rıza Türmen İzmir 1'inci bölge 2'nci sıra, sanatçı Sabahat Akkiraz İstanbul 3'üncü Bölge 6'ncı sıra, Gazeteci Oktay Ekşi de İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıra, eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan, sanatçı Tolga Çandar Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayları arasına giren isimlerden oldu. -CİHANER VE ÖZBEK ADAY GÖSTERİLMEDİ- Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, eski bakanlardan Tayyibe Gülek, Murat Karayalçın ve Ercan Karakaş, eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin, eski İstanbul il başkanı Berhan Şimşek listelerde yer alamadı. -37 MİLLETVEKİLİ TEKRAR ADAY GÖSTERİLDİ- Bu arada CHP'nin 23'üncü dönem parlamentoda yer alan 101 milletvekilinden İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Esfender Korkmaz, Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Muğla Milletvekili Gürol Ergin, Zonguldak Milletvekili Ali Koçal, Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Artvin Milletvekili Metin Arif Ağaoğlu, İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem ve İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ daha önce aday adayı olmayacaklarını açıklamışlardı. Bu milletvekillerinin dışında kalan 92 vekilden yalnızca 37'si tekrar aday gösterildi. Listelerinde 109 kadın, 14 de engelli adaya yer veren CHP'in 30 yaş altında 25 milletvekili adayı bulunuyor.