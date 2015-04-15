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CHP'nin 'Milletçe Alkışlıyoruz' reklamına suç duyurusunda bulunan 'esnaf' genel yayın yönetmeni çıktı!

CHP'nin reklam filmine suç duyurusunda bulunan 'esanfın' Diriliş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu ortaya çıktı

15 Nisan 2015 12:43

CHP'nin "Milletçe alkışlıyoruz" filmiyle ilgili suç duyurusunda bulunan 'Düzceli esnafın' AKP'ye yakınlığıyla bilinen 'Diriliş' gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olduğu ortaya çıktı.

CHP’nin “Milletçe alkışlıyoruz” reklamıyla ilgili suç duyurusunda bulunan ve 'Düzceli esnaf olduğunu' söyleyen Ümit Ergün adlı kişinin AKP’ye yakınlığıyla bilinen 'Diriliş' gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olduğu ortaya çıktı. 

Ümit Ergün’ün sosyal medya hesabında ise “Ak Parti’de çalışıyor” şeklinde ifade yer aldığı görüldü. Başvuruda “Diriliş hareketi olarak suç duyurusunda bulunuyorum” diyen Ümit Ergün’ün sosyal medya hesaplarında da AKP’ye övgü dolu sözler paylaştığı görüldü.

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