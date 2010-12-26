CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu belirlendi

T24 - CHP ‘nin yeni Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandı. Yeni görev dağılımında genel sekreterliğe getirilen Bihlun Tamaylıgil bu makamı üstlenen ilk kadın oldu. İstanbul Milletvekili Tamaylıgil, eski Genel Başkan Deniz Baykal’a yakınlığıyla biliniyordu.

CHP Lideri, kurultayın ardından dün ilk kez toplanan Parti Meclisi’nden sonra Gürsel Tekin, Hurşit Güneş, Umut Oran ve Süheyl Batum’dan oluşan kurmay heyeti ile makamında biraraya geldi. Kılıçdaroğlu, özellikle eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu’yla ilgili son değerlendirmeleri aldı. Değerlendirmeler sonrası Kılıçdaroğlu, “Tanrıkulu’nun yeni MYK’da ‘İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’ ünvanıyla bulunmasını istiyorum” diyerek kararını verdi. Ardından yeni MYK’ya yönelik isim önerilerini alan Kılıçdaroğlu dün saat 18.30 sıralarında kendisi tarafından hazırlanan listeyi açıkladı.

Önceki MYK’dan Melda Onur, Oğuz Oyan, Didem Engin, Mehmet Ali Özpolat, Mehmet Zeki Gündüz, Mesut Değer ve İsa Gök’e görev verilmedi. MYK’da 10 yeni isim yer alırken, 2 olan kadın sayısı 3’e çıkarıldı.



Tekin’e güveniyorum

Gürsel Tekin’le yetki kavgası yaşadığı ve Tekin’in sorumluluğundaki Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu istediği ileri sürülen Süheyl Batum’u, Kılıçdaroğlu Seçim ve Hukuk İşleri Sorumluluğu’na getirdi. Kılıçdaroğlu, Tekin’i aynı görevde tutarak “Sana güveniyorum” mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu’nu Parti Meclisi seçimlerinde ‘çizme’ organizasyonun mimarı olarak adlandırılan bir başka Diyarbakırlı Mesut Değer’i MYK dışında bıraktı. Kılıçdaroğlu, “Partinin Kürt sorunuyla ilgili yeni sözcüsü Tanrıkulu” mesajını verdi.



MYK’daki isimler

Eski Cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk’ün oğlu Osman Korutürk, Kamil Koç Otobüs Firması’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sena Kaleli, Rahşan Ecevit’in en yakınındaki isimlerden Emrehan Halıcı, Mehmet Sevigen’i Baykal dönemi MYK’sındaki Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifaya götüren süreçte ismi geçen Erdoğan Toprak MYK’nın dikkat çeken yeni isimleri oldu. TBMM grubu MYK’da 4 milletvekiliyle temsil edilecek.



Genel Başkan Yardımcıları şöyle:

- Örgütlenme ve Örgüt Yönetimler: Gürsel Tekin

- İdari ve Mali İşler: Hurşit Güneş

- Seçim ve Hukuk İşleri: Süheyl Batum

- Tanıtım, Basın ve Propaganda: Erdoğan Toprak

- Yerel Yönetimler: Volkan Canalioğlu

- Sendikalar: İzzet Çetin

- İşveren Sendikaları: Umut Oran

- Dış İlişkiler: Osman Korutürk

- Kadın Kolları: Gülsüm Bilgehan

- Gençlik Kolları: Engin Altay

- Ekonomik ve Mali Politikalar: Faik Öztrak

- Halkla İlişkiler: Alaattin Yüksel

- Bilim Yönetim: Sencer Ayata

- Parti İçi Eğitim: Sena Kaleli

- Bilişim Teknolojileri: Emrehan Halıcı

- İnsan Hakları: Sezgin Tanrıkulu.