CHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) dün basına kapalı olarak gerçekleştirdiği Meclis grubunda yaptığı oylamayla Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. İstanbul Milletvekili Şafak Pavey Meclis Başkanvekili, Çorum Milletvekili Tufan Köse İdare Amiri, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ile Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise kâtip üye olarak görev yapacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP’nin dün basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında, TBMM Başkanlık Divanı’nda CHP’ye düşen üyelikler için seçim yapıldı. Toplantıda Meclis Başkanvekilliği için geçen yasama dönemlerinde olduğu gibi “kadın başkanvekilliği” geleneğinin sürdürülmesi yönünde görüş birliği sağlandı. Bu çerçevede Şafak Pavey Meclis Başkanvekilliği’ne aday gösterilirken, kâtip üye ve idare amirliği seçimleri içinse tüm milletvekillerinin aday olabileceği belirtildi.

Pavey rakipsiz yarıştığı seçimin ilk turunda seçilmeyi başarırken, kâtip üyelik için 8 aday, idare amirliği için 4 aday arasında mücadele yaşandı. Birinci turda salt çoğunluk bulunamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur oylamada Tufan Köse 70 oyla idare amiri olurken, 75 oy alan Emre Köprülü ve 62 oy alan Gülizar Biçer Karaca ise kâtip üye olarak belirlendi.

Tarafsızlık sözü

Pavey toplantı çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, arkadaşlarının kendisine gösterdiği güvenden onur duyduğunu ve görevini layıkıyla yerine getirmek için çalışacağını söyledi, “Unutulmuş tarafsızlık ve siyasi ahlak ilkelerine sonuna kadar bağlı kalacağım konusunda da arkadaşlarıma söz verdim” ifadesini kullandı.

PM’de Okay oturacak

MYK üyesi Şafak Pavey, gelecek hafta Meclis’te yapılacak oylamayla başkanvekilliğinin kesinleşmesinin ardından parti meclisindeki (PM) görevinden istifa edecek. Pavey’in istifasıyla boşalacak PM üyeliğine yedek listenin birinci sırasında yer alan, partinin ağır toplarından Hakkı Süha Okay gelecek. Pavey’in Meclis Başkanvekili olmasıyla MYK’daki boş koltuk sayısı ise ikiye yükselecek. CHP Lideri’nin, MYK’daki boş 2 koltuğu doldurmak yerine geniş kapsamlı revizyona gidebileceği ifade ediliyor.

İşaret dili dahil 8 dil biliyor

1976 doğumlu Pavey, Londra Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. London School of Economics’te yüksek lisans yapan Pavey; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca’yı iyi derecede, Arapça ve Farsça’yı ise giriş seviyesinde biliyor. Pavey, uluslararası işaret diliyle de konuşabiliyor. BM’de Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini yıllarca yürüten ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Pavey, 2011’de siyasete atılmıştı. 2012’de CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Pavey, son seçimde CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ısrarı üzerine aday olmuştu.