CHP’nin Manisa adayı çekildi

CHP Manisa Belediye Başkan Adayı Dr. Kadri Kocabaş, adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Manisa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Kocabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2009 tarihinde adaylığının kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Seçim çalışmaları sürecinde doktor arkadaşlarım, yaptıkları tetkiklerde yüksek tempolu, stres yaratacak çalışmaların sağlığım üzerinde olumsuz etkisi olacağını belirterek, bundan uzak durmam gerektiğini söylediler. Adaylığımı açıkladığım günden bu yana siyasi ayırım gözetmeksizin bana destek veren Manisa halkına ve değerli basın mensuplarına teşekkür eder, adaylıktan çekilme kararı aldığımı bildiririm."



Dr. Kocabaş, söz konusu kararını yazılı olarak CHP Genel Sekreterliğine bildirdiğini söyledi.



Bu arada CHP Manisa İl Örgütü tarafından aday arayışına girildiği, daha önce aday adayı olması beklenen Türkiye Eczacılar Birliği Genel Saymanı Özgür Özel ismi üzerinde durulduğu, hafta başında yeni belediye başkan adayının açıklanacağı öğrenildi.

