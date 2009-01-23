T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’nin Manisa adayı çekildi

CHP Manisa Belediye Başkan Adayı Dr. Kadri Kocabaş, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

23 Ocak 2009 02:00

CHP Manisa Belediye Başkan Adayı Dr. Kadri Kocabaş, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Manisa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Kocabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2009 tarihinde adaylığının kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Seçim çalışmaları sürecinde doktor arkadaşlarım, yaptıkları tetkiklerde yüksek tempolu, stres yaratacak çalışmaların sağlığım üzerinde olumsuz etkisi olacağını belirterek, bundan uzak durmam gerektiğini söylediler. Adaylığımı açıkladığım günden bu yana siyasi ayırım gözetmeksizin bana destek veren Manisa halkına ve değerli basın mensuplarına teşekkür eder, adaylıktan çekilme kararı aldığımı bildiririm."

Dr. Kocabaş, söz konusu kararını yazılı olarak CHP Genel Sekreterliğine bildirdiğini söyledi.

Bu arada CHP Manisa İl Örgütü tarafından aday arayışına girildiği, daha önce aday adayı olması beklenen Türkiye Eczacılar Birliği Genel Saymanı Özgür Özel ismi üzerinde durulduğu, hafta başında yeni belediye başkan adayının açıklanacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24