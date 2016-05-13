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Politika

CHP'nin 'laiklik' pankartına para cezası

Polis toplamda iki pankart için 219 lira cezaya hükmetti

13 Mayıs 2016 14:19

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı, üzerinde sadece anayasanın 2. maddesinin bulunduğu pankart astı. Polis bu pankarta tutanak tutarak idari para cezası kesti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP'liler bu duruma itiraz ederken, aynı pankartla birlikte ‘Türkiye Laiktir, Laik Kalacak' yazılı pankarta da ceza geldi.

Polis toplamda iki pankart için 219 lira cezaya hükmetti. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya bir açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"14 yıldır türlü tuzaklarla ve türlü oyunlarla iktidarı ele geçiren parti, artık gerçek niyetini ortaya koymuştur. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yaptığı açıklamalardan sonra şehrimizde çeşitli yerlerde astığımız 'Türkiye laiktir laik kalacak' ve sadece Anayasa'nın 2. maddesini yazdığımız pankartlar için kesilen 219 lira ceza kaymakamın görevlendirdiği polisler tarafından tebliğ edilmiştir. Polis, Anayasa'nın 2. maddesini yazan pankarta ceza kesme yetkisini kimlerden almaktadır? Kaymakamlık, sadece Anayasa'nın 2. maddesini hatırlatan pankartla ilgili soruşturma ve kovuşturma yetkisini kimden ya da nereden almaktadır?"

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