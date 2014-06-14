CHP'ye Köşk adaylığı için Ahmet Özal mı önerildi?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sivil toplum kuruluşları (STK), siyasi partiler, sanatçıların da aralarında olduğu farklı kesimleri dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan bir raporda 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın önerildiği iddia edildi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan raporda, Ahmet Özal’ın neden aday olması gerektiği de sıralandı. Raporda, “AKP ve BDP’ye giden Kürt oylarının önemli bir kesimini Ahmet Özal alır” yorumu yapıldı.

Raporda, “Ahmet Özal, devlet deneyimi, terbiyesi ve taşıdığı misyon gereği herkesin sevdiği ve herkesi kucaklayan ötekileştirmeyen bir Turgut Özal mirasına ve hoşgörüsüne sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.