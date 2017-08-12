CHP'nin kongre takviminde değişiklik

CHP’de “Adalet Kurultayı” nedeniyle olağan kongre takviminde değişiklik yapıldı.

Olağan kongre takvimi hakkında milletvekillerine gönderilen yazıda, MYK’nın 3 Mayıs 2017 tarihli kararı ile “Olağan Kongreler Takvimi”nin uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

26-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çanakkale İlinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve örgütün yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek olan “Adalet Kurultayı”nın tarihi ile “Muhtarlık Bölgesi Delegeleri ve Parti İçi Önseçmen Seçimleri”nin tarihlerinin kesişmesi üzerine seçim bitiş tarihinin uzatılması yönünde Genel Merkeze yoğun bir başvuru geldiği belirtildi.

Bu nedenle daha önce gönderilen ve bitiş tarihi 24 Eylül 2017 Pazar günü olan “Muhtarlık Bölgesi Delegeleri ve Parti İçi Önseçmen Seçimleri”nin bitiş tarihinin 2 Ekim 2017 Pazartesi günü olarak yeniden düzenlendiği ifade edildi.

3 Mayıs 2017'de tarihler şöyle açıklanmıştı:

3 Mayıs 2017 günü yapılan CHP MYK toplantısında alınan karar ile başlayan olağan kongre sürecine ilişkin tarihler belli oldu. CHP Genel Merkezinden ilçe başkanlıklarına gönderilen takvime göre;

22 Mayıs 2017 Üyelik adreslerinin, adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemlerinin başlaması.

5 Haziran 2017 Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin hazırlanmaya başlanması



19 Haziran 2017 Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin Genel Sekreterlik tarafından il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmesi

3 Temmuz 2017 Üye çizelgelerinin ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılması ve itiraz sürelerinin başlaması

10 Temmuz 2017 İlçe başkanlıklarında askıya çıkan üye çizelgelerinin askıdan indirilmesi ve üye çizelgelerine yapılacak itirazın son günü

16 Temmuz 2017 Üye çizelgelerine yapılan itirazların ilçe yönetim kurulları tarafından karara bağlanmasının son günü



23 Temmuz 2017 İlçe yönetim kurullarının kararına karşı itirazcıların il yönetim kuruluna itirazının son günü.İlçe başkanlıklarının itiraz hakkında değerlendirme ve görüşlerini il başkanlığına aktarılmasının son günü

30 Temmuz 2017 İtirazcının doğrudan veya ilçe başkanlığı aracılığı ile yaptığıitirazların il yönetim kurulu tarafından karara bağlanması ve İl başkanlığının kararını kesinleşmiş haliyle uygulanması için ilçe başkanlığına bildirilmesinin son günü



19 Ağustos 2017 Muhtarlık bölgesi delegeleri ve Parti içi önseçmen seçimlerinin başlangıç tarihi



17 Eylül 2017 Muhtarlık bölgesi delegeleri ve Parti içi önseçmen seçimlerinin bitiş tarihi



23 Eylül 2017 İlçe kongrelerinin başlangıç tarihi

30 Ekim 2017 İlçe kongrelerinin bitiş tarihi

6 Kasım 2017 İl kongrelerinin başlangıç tarihi

6 Aralık 2017 İl kongrelerinin bitiş tarihi şeklinde belirtilirken, Olağan Kurultay'ın il kongrelerinin bitiminin ardından Parti Meclisinin belirleyeceği tarihte yapılacağı duyuruldu.