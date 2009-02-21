CHP'nin Konak adayının adaylığı iptal

Konak 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Kemal Karataş'ın adaylığını, partideki görevinden zamanında istifa etmediği için iptal etti.



Konak 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Kemal Karataş'ın adaylığını

iptal etti. Karataş, 2 gün içinde itiraz edecek, CHP 28 Şubat'a kadar yeni adayını bildirebilecek.



Kurul, Seçim Kanuna göre, 1 Aralık 2008 tarihinde İl Başkanlığı'ndan istifa etmiş olması gereken Karataş'ın, 2 Aralık'ta ilçe başkanlıklarına imzalı iki ayrı yazı göndermesi ve aralık ayı içinde 3 kez parti hesabından para çekerek İl Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmesi gerekçesiyle adaylığını düşürdü. Karataş, 2 gün içinde itiraz edecek, CHP 28 Şubat'a kadar yeni adayını bildirebilecek.



2004 seçimlerinde de aynısı yaşandı



CHP'de Konak Belediye Başkan adaylığı 2004 yerel seçimlerinde olduğu gibi yine kaosa döndü. 2004'te, önce Dilara Sürgü Ersözlü'yü aday gösteren CHP, daha sonra Ersözlü'nün adaylıktan çekilmesi üzerine son gün Muzaffer Tunçağ'ı aday göstermişti. Aynı seçimde önce CHP'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyince, SHP'den aday olan Ahmet Sarışın da İlçe Seçim Kurulu kararıyla adaylıktan düşürülmüştü. Sarışın'ın eşi Müesser Sarışın son gün SHP adayı olmuştu.



CHP Konak'ta, bu kez de Karataş depremi yaşandı. Karataş'ın Konak adaylığının açıklanmasından sonra eski İl Başkan vekili Zikri Dursun, eski Konak İlçe yöneticisi Cem Aksan, Konak İlçe Sekreteri Ümit Kaya ve eski İl Saymanı Bayram Kurt, Konak 1'nci İlçe Seçim Kurulu'na Karataş'ın adaylığının düşmesi için itirazda bulundu. Dilekçelerde, Karataş'ın 1 Aralık'ta il başkanlığından istifa etmediği, parti ilçe başkanlıklarına 2 Aralık'ta imzalı olarak, `İlçelerde istifa edenlerin listesinin bildirilmesi' ve `Seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi' içerikli iki yazı gönderdiği, ayrıca İl Başkanlığı'nın bankadaki hesabından para ödenmesine ilişkin yazılara İl Saymanı ile birlikte imzalayarak, il başkanlığı görevini fiilen yürüttüğü bildirildi.



'İmza, personelin mağdur edilmemesi içindi'



Karataş ise Seçim Kurulu'na verdiği savunmasında, 1 Aralık 2008'den önce istifa ettiğini bildirdi. İstifasına ilişkin 27 Aralık 2008 tarihli dilekçe suretinin Kurul'a veren Karataş, bu tarihten sonraki il yönetimini hiçbir toplantısına katılmadığını ve karar defterlerinde herhangi bir imzası olmadığını bildirdi. CHP İl Başkanlığı'nın banka hesabından personele para ödenmesi için İl saymanı ile birlikte imzalayıp bankaya gönderdiklerini kabul eden Karataş dilekçesinde, ``Yazının başkasına para çekme konusunda yetki verilmemesinden dolayı personelin mağdur edilmemesi için imzalamak zorunda kaldım. Yeni il başkanının atanmaması sebebiyle de parti ilçe başkanlıklarına yazılan yazıyı il başkanı olarak imzaladım. Bu durum il başkanlığımın devamını göstermez'' görüşünü savundu. Karataş, Kurul'a Konak Belediye Başkan adaylığının yerinde olduğunu bildirdi.



Seçim Kurulu ise kararında, Karataş 27 Kasım 2008 tarihinde İl Başkanlığı'ndan istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi ibraz etmesine karşın siyasi parti görevlilerinin mahalli seçimlerde aday olmaları halinde en geç 1 Aralık 2008 günü saat 17.00'e kadar partideki görevlerinden istifalarının gerektiğine dikkat çekti. Karataş'ın bu tarihten sonra CHP İl Başkanı olarak 2 Aralık 2008 tarihinde 2 ayrı yazıyı ilçe başkanlıklarına gönderdiğini, ayrıca İş Bankası Yenigün şubesindeki İzmir CHP İl Başkanlığı'na ait hesaptan para çekilmesi için İl Saymanı ile birlikte 5, 26 ve 31 Aralık tarihlerinde üç ayrı yazı yazarak İl Başkanı olarak parti adına bankadan para çektiğinin sabit olduğununa belirten Kurul, böylece faaliyetlerini devam ettirdiğini belirtti. Seçim Kurulu, istifasının gerektiği son tarih olan 1 Aralık 2008 tarihinden sonra da Karataş'ın İl Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirdiği anlaşıldığından Konak Belediye Başkan adaylığının iptaline karar verdi. Konak 1'nci Seçim Kurulu İl Başkanlığı ve ilçe başkanlığına tebliğ ederek en geç 28 Şubat 2009 gününe kadar yeni adayın bildirilmesini istedi. Karataş da 2 gün içinde İl Seçim Kurulu'na itiraz da bulunabilecek.



Sabah şölen, akşam şok



CHP'nin seçim startına katıldığı, coşku ve sevinçle diğer adayların arasında CHP bayrağını sallamasından 4 saat sonra adaylıktan düşürülen Karataş, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağını açıkladı. Karataş, ``Hukuki süreç devam ediyor. Gerekli itirazlarda bulunacağım. Genel Başkan Deniz Baykal ile de görüşeceğim. Bundan sonraki süreç hukuki olacak'' dedi. Kurul'a Karataş'ın adaylığının düşmesine neden olan itirazları yapanlardan Zikri Dursun, ``İl Başkanlığı görevine devam ederek, diğer adaylara karşı kendisine fayda sağladı. Bunun için itiraz ettim. Haklı çıktım'' dedi. Cem Aksan da, Karataş'ın seçim yasasını çiğnemesine gözlerini kapamadıklarını söyledi. Aksan, ``İstifa etmiş il başkanı gibi davranmadı'' dedi.

CHP'de yeni başkanın kim olacağı konusunda kulisler de hızlandı. Mevcut Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ'ın adının yanısıra Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eski danışmanı ve İZSİAD Başkanı İlknur Denizli'nin de aday olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Konak Belediye Meclis üyesi ve adayı Rukiye Acar'ın da adaylığı düşürüldü. Seçim Kurulu, Acar'ın eğitim durumunu kanıtlayamadığı için adaylığını iptal etti. Acar ise, kendisinin okul belgelerinin Sakarya'da depremde kaybolduğunu, ancak okul müdüründen belge sunduğunu ancak kabul görmediğini bildirdi. İlkokul fotoğraflarını da Kurul'a gösterdiğini belirten Acar, Sakarya'ya gidip diploma örneğini 2 gün içinde İlçe Başkanlığı'na vereceğini söyledi.



