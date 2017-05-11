CHP’nin kedisi Şero: Siz insanlar kadar bizim de hakkımız var

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen '2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi' başladı. Katılımcılara CHP Genel Merkezi'nin kedisi Şero, slayt şeklinde yapılan sunumla seslendi.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle 2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi Crown Plaza Otelde başladı.

Kongrede hayvanları koruma kanununda yapılabilecek değişiklikler ve sokak hayvanlarının refahı adına yapılması gerekenler konuşuldu.

"Bizim de haklarımız var"

Toplantının başında Şero'nun fotoğrafı kullanılarak seslendirme yapılan sunumda, şunlar söylendi:

"Benim adım Şero. Ben bir kediyim. CHP genel merkezinde yaşıyorum. CHP'nin resmi kedisiyim. Fotoğrafta eşlik ettiğim hayvanseverin İnsan Hakları ve Doğadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok. Yazardır aynı zamanda. Birde şimdi genel merkeze Poyraz isminde bir köpek geldi. Ama ben daha popülerim. Zeynep Altıok halasının sağlık sorunu sebebiyle gelemeyince beni görevlendirdi. Sokak hayvanları adına konuşmak üzere buradayım. Her canlının, siz insanlar kadar, bizim de hakkımız var.”

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ve Kongre Başkanı Fikriye Eker de hayvan hakları konusunda insanların yapması gerekenleri anlattı.

Eker, "Hayvanlara eziyetin Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılarak sorumluların cezai işleme tabi tutulması önemli bir gereklilik. Kongremiz bilinç uyandırmak açısından sokak hayvanlarına ilişkin sorunların çözülmesine ilişkin katkı sağlamayı amaçlıyor" dedi.

Kongrede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise hayvan hakları konusunda insanların bilinçlenmesini eğitime bağladı. Bozbey, "Küçük yaşta çocuklarımıza insan, hayvan, canlı sevgisi vermeliyiz. Bunun en etkili yolu ise eğitimdir. Eğitimin ilk safhasından itibaren hayvan sevgisini insanlara öğretmeliyiz" dedi.

13 Mayıs'a kadar devam edecek kongrede hayvan hakları konusunda yapılması gerekenler konuşulacak.