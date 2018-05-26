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Yaşam

CHP'nin kedisi Şero isyan etti: 5 yıldır buradayım, kimse de “Dişi kediye bu adı koymak kimin fikri” diye sormadı

CHP Genel Merkezi'nde 'çalışan' Şero, 14 yaşında

26 Mayıs 2018 00:11

CHP’nin sosyal medya fenomeni kedisi 14 yaşındaki Şero isyan etti. İsminden şikayet eden Şero, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “5 yıldır buradayım, kimse de ‘dişi kediye Şero adını koymak kimin aklına geldi’ diye sormadı” dedi.

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