CHP'nin kedisi Şero isyan etti: 5 yıldır buradayım, kimse de “Dişi kediye bu adı koymak kimin fikri” diye sormadı
CHP Genel Merkezi'nde 'çalışan' Şero, 14 yaşında
26 Mayıs 2018 00:11
CHP’nin sosyal medya fenomeni kedisi 14 yaşındaki Şero isyan etti. İsminden şikayet eden Şero, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “5 yıldır buradayım, kimse de ‘dişi kediye Şero adını koymak kimin aklına geldi’ diye sormadı” dedi.
5 yıldır buradayım, kimse de "dişi kediye Şero adını koymak kimin aklına geldi" diye sormadı.
Şero, isyanına yapılan yorumların ardından da, "Genel merkezin santrali kilitlendi. Evet, dişiyim" diye ekledi.
Şero’nun paylaşımının altına yapılan bazı yorumlarda, yaşanan olay ‘CHP yönetiminin ayıbı’ olarak nitelendirilirken; Hürriyet yazarı ekonomist Uğur Gürses de “Senin aklına 5 yıldır binanın önünde tüneyip de “neden yeterince kadın aday yok listelerde?” diye sormak gelmediyse ondan…:))” yorumunda bulundu.