CHP'nin kalesindeki krize yönetim el koydu

T24 - CHP’nin en güçlü olduğu illerin başında gelen İzmir’de büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri karşı karşıya geldi. 8 İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının kendilerinin taleplerini ciddiye almadıklarını, bürokratik sıkıntılar yaşadıklarını, yatırım ve iş planları geç kaldığı gerekçeleriyle “kazan kaldırdı”. Gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ile Volkan Canalioğlu devreye girdi.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; İzmir’de kriz, Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Bornova, Çiğli ve Menderes belediye başkanlarının, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na sorunlarını iletmek için toplu randevu istemeleriyle çıktı. Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün’ün ev sahipliğinde yapılan toplantıdan çıkan görüşme talebine, Kocaoğlu, “İlçeleri tek tek gezeceğim” diyerek olumlu yanıt vermedi. Randevuyu vermeyen Kocaoğlu’na ilçe belediye başkanları tepki gösterdi. Son olarak Cuma günü yapılan Meclis toplantısında da konu gündeme gelse de sorunun çözümü için adım atılamadı.

“İzmir’i AKP alabilir”



Cuma günü yapılan Meclis toplantısında bazı üyelerin “Yerel seçimde AKP’nin İzmir’i alma tehlikesi var” dediği, Kocaoğlu’nun da buna karşın, “Bundan sonra her Pazartesi ve Cuma toplantı yapacağız, sıkıntıları dinleyeceğim” sözü verdiği iddia edildi. Ancak bu açıklama da krizi çözmeye yetmedi.



Kocaoğlu geçtiğimiz hafta Çin’e giderken, Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine devreye giren Gürsel Tekin ve Volkan Canalioğlu İzmir’e gittiler.



Krizin bitirilmesi noktasında Tekin ve Canalioğlu’nun sorunun çözümüne dair verdiği sözler, ilçe belediye başkanlarını umutlandırken, Menderes Belediye Başkanı



Ergun Özgün, “Sözler var ama uygulama yok. Maalesef açıklamalar birşey ifade etmiyor, çünkü uygulama değişmiyor” dedi.

Sıkıntı ne?



İlçe belediyeleri, kanalizasyon yatırımı, alt yapı çalışmaları, dere ıslahları, kültür merkezi inşaatları, atık su arıtma tesisleri gibi ihale süreci gerektiren yatırımlar yapmak istese de, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratik işlemleri nedeniyle bu yatırımların sürekli sarktığı ve geciktiği ifade ediliyor.

‘Sözler tutulamıyor’



Vatan gazetesine konuşan Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün, belediye başkanı seçilmeden önce halka verdikleri sözler olduğunu ifade ederek, “Bu sözler 5 yıllık takvime endeksli. 2,5 yıllık süreç geçti. Kalan zaman dilimi geçmişteki zaman dilimindeki sonuçlandırmamız gereken az bir süre kaldı. Öngördüğümüz hizmetlerimizi yaşama geçirecek gibi görülmüyor” dedi.

30 ilçenin 29’u CHP’de



İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin dışında 30 ilçe bulunuyor. Bayındır hariç tüm ilçeler CHP’li belediyelerin elinde. Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferhisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçeleri CHP’nin elinde. Bayraklı, Karabağlar beledeleri 2008 yılında ilçe yapılmıştı. 2004 yerel seçimlerinde 28 ilçenin 18’i AKP’nin olmuştu. Aliağa (AKP), Bayındır (ANAP), Beydağ (DYP), Buca (AKP), Gaziemir (AKP), Kemalpaşa (AKP), Ödemiş (AKP), Seferihisar (ANAP), Tire (AKP), Urla (ANAP) ilçeleri dışında 2004 yılında 18 ilçeyi CHP almıştı. CHP 2009 yılında büyük başarı göstererek Bayındır hariç diğer tüm ilçelerde 1. parti olmuştu.



