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Politika

CHP'nin Kadıköy adayı Aykurt Nuhoğlu

CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yılmaz oldu

15 Şubat 2014 18:10

CHP MYK, Kadıköy ve Çekmeköy Başkan adaylarını belirledi.

Hürriyet'in haberine göre, CHP MYK, Parti Meclisi’ne Kadıköy adayı olarak Aykurt Nuhoğlu’nun adının bildirilmesine karar verdi. MYK, Çekmeköy belediye başkan adayı olarak da Seyfettin Yılmaz’ı belirledi.

 

Aykurt Nuhoğlu kimdir?

 

Aykurt Nuhoğlu, 15 Eylül 1959 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi'nde sürdürdükten sonra, 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 13 yaşında bir kız ve 19 yaşında bir erkek çocuk babası olan Aykurt Nuhoğlu, diş hekimi Ebru Nuhoğlu ile evli.41 yıldır İstanbul Kadıköy'de yaşayan Nuhoğlu'nun SHP üyeliği ile başlayan siyaset yolculuğu SHP Kadıköy İlçe Yöneticiliği ve 1992 yılında Kadıköy İlçe Başkanlığı ile devam etti. Farklı dönemlerde CHP Kadıköy İlçe ve İl Kurultay Delegelikleri bulunan Nuhoğlu; CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve CHP Kadıköy İlçe Yöneticiliği görevlerinde bulundu.  Nuhoğlu, halen Atamer İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. 

 

 

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