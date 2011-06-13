CHP'nin İzmir teşkilatında hesaplaşma başladı

T24 - Geçen yerel seçimde İzmir'de 30 ilçesinin 28'inde Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP, bu seçimde 11 ilçede AKP'nin gerisine düştü. İzmir kalesi düşen CHP, hesaplaşma sürecine girdi.









Seçime destek vermediği öne sürülen belediye başkanları adayları suçlarken, liste dışı kalan milletvekilleri ise il yönetiminin istifasını istedi.

İzmir eski Milletvekili Canan Arıtman ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. "Partinin ekseni kaydı. CHP ideolojik misyon partisidir. Biz bu çizgiden saptık. Örgüt infial içindedir. Onuru ile gitmesi lazım" dedi.

CHP İzmir'de 2009 yılında yapılan yerel seçimde 30 ilçenin 28'inde birinci çıkarken, dünkü genel seçimde 19 ilçede birinci çıktı. CHP belediye başkanlığını kazandığı Buca, Gaziemir, Karabağlar, Torbalı, Bayraklı, Bergama, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire'de liderlik koltuğunu AKP'ye devretti. Bu sonuçla gözler belediye başkanlarına çevrildi.



"Aday örgütten olsa, daha çok çalışırdım"

Kentin oy deposu ilçesi Karabağlar'da iki yıl önceki yerel seçimde 32 bin 700 oyla ikinci olan AKP bu kez CHP'ye 10 bin oy fark attı.

Karabağlar'daki seçim hezimeti üzerine gözler CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'a yakınlığıyla bilinen Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm'e çevrildi. Kürüm, Karabağlar'da örgütten aday gösterilmediğini belirterek, CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır'ın istifasını istedi. Belediye Başkanı Kürüm, şunları söyledi:

"İl yönetimi belediye başkanlarına, 'Bu genel seçim. Çalışmalarınızla milletvekili adaylarının önüne geçmeyin' dedi. Bana göre bu taktik yanlıştı ancak buna uydum. CHP'nin birinci bölge adayları Karabağlar'ı bilmezler. Ben çalışmam gerektiği kadar çalıştım ama, örgütten aday olsaydı daha fazla çalışırdım. İzmir'de alınan bu sonuçla herkes kendini gözden geçirmeli. İl Başkanı, her iki bölgeden 10'ar milletvekili hedefi koymuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından dokuzuncu sıraları kutlamıştı. Ne oldu? İl Başkanı görevinden istifa etmeli.



"AK Parti bizden daha çok çalıştı"

AKP'nin CHP'yi geçtiği Buca'da Belediye Başkanı Ercan Tatı da, seçimin maddi ve manevi yükünü üstlendiğini, kendisinin kadın ve gençlik kollarıyla çalıştığını ancak adayların çalışmadığını öne sürerek, "Yerel seçimde 152 bin oy aldım. Kendi oylarım vardı. Genel seçim için 100 bin oy hedefi koymuştum. 101 bin oy aldık. AKP bizden daha iyi çalıştı, özellikle de adayları. CHP'de Buca'yı layıkıyla temsil eden aday yoktu" dedi.



Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı

Aday gösterilmeyince partiye karşı muhalefet bayrağını açan CHP İzmir eski Milletvekili Canan Arıtman ise, sonucu şöyle değerlendirdi:

"Yeni CHP Deniz Baykal'ın bıraktığı noktanın gerisinde kalmıştır. Baykal ayrılmadan önceki son Parti Meclisi toplantısına Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Kamuoyu anketlerine göre oyumuz yüzde 28.7 idi. İstikrarlı bir oy artışımız olduğunu söylemişti. En az yüzde 35'lere ulaşacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu ise yüzde 33- 34 bandında olduğumuzu hedefin hedefin yüzde 40 oduğunu belirtmişti. Şimdi yüzde 25. Referandum sonuçlarının yüzde 35'i bizimdi. Ne oldu? Kılıçdaroğlu sözünü tutsun. Sözünü tutmadı. 'Önseçim' dedi, yapmadı. Faturayı ödemeli. Ödemezse ödetirler. Örgüt kendisine dikensiz gül bahçesi sundu. Parti Meclisi'ni, Merkez Yönetim Kurulu'nu istediği gibi yaptı. Örgüt dilini ısırdı, konuşmamak için yüreğine taş bastı. Yoksulluk içinde canını dişini katarak çalıştı. Faturasını ödemesi lazım. İzmir'de ne yazık ki sonuç başarısızlıktır. AKP'nin başarısı ortada. Partinin ekseni kaydı. CHP ideolojik misyon partisidir. Biz bu çizgiden saptık. Örgüt infial içindedir. Onuru ile gitmesi lazım."



"Kurultay delegesi düğmeye basar"

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'a yakınlığıyla bilinen İzmir eski Milletvekili Abdurrezzak Erten de, İzmir'de alınan seçim sonuçlarını 2009 il genel meclisi sonuçlarıyla kıyaslayarak ,"CHP'nin yaklaşık olarak 5 puan kaybı var. Aday belirlemede geniş bir uzlaşma sağlanamadı. Örgütün talepleri yerine getirilmedi. Örgütler parasız bırakıldı. Daha da ileri gidersek belediye başkanlarımıza, adaylarla birlikte çalışılmaması konusunda uyarı yapıldı. İzmir ve Türkiye genelinde kurultay delegesi düğmeye basar o imzaları toplarız" dedi.



"Kale düştü"

CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş ise, Sosyal demokratların kalesi sayılan İzmir'de kalenin düştüğünü savunarak şöyle dedi:

"AKP 11 ilçede birinci, birçok ilçede başabaş. Yönetim zaafiyeti oldu. Saçma sapan demeçler partiyi burada başarısızlıkla karşı karşıya getirdi. Bunun sorumlusu Alatttin Yüksel ve İl Başkanı Tacettin Bayır ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'dur. Takke düştü kel göründü."

