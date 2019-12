CHP'nin İzmir teşkilatı karıştı

T24 - CHP'nin geçen haftasonu yapılan 33'üncü Olağan Kurultayı öncesi Ankara'da yapılan İl Başkanları toplantısında Genel Başkanlık görevinden istifa eden Deniz Baykal'a destek veren 4 il başkanından biri olan ve İzmir'deki ilçe başkanları tarafından istifaya davet edilen İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun, tehdit telefonları aldığını ancak istifa etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



Parti Meclisi üyelerinin netleşeceği kulis görüşmelerinde, Gürsel Tekin'in alternatif liste toplantısına katıldığı için bir kez daha şimşekleri üzerine çeken Bulgun, sanılanın aksine alternatif harekette rol almadığını, yaptığı çıkışlarla ikinci bir liste hazırlanmasının önünü tıkadığını söyledi.





'Köşeme çekilmiyorsam parti içindir'



Bulgun, Genel Merkez'e bağlı bir il başkanı olduğunu ve Genel Başkan ile MYK'nın vereceği her türlü karara saygı duyacağını belirterek, şöyle devam etti:



"40 yıldır doğru bildiğim yoldan gidiyorum. Gittiğim yol da partiyi başarıya ulaştıracak yoldur. Bazı kesimler beni istifaya çağırıyor. Kimse gelinen durumda kendi üstüne vazife çıkarmasın. Beni istifaya çağırmaya kimsenin hakkı yok. Görevi bırakmam için üç seçenek var. Birincisi, genel merkezde görev yapan arkadaşlarımız gidip Genel Başkanı ikna eder. İkincisi İzmir delegelerinin yarısı imza toplar. Üçüncüsü ise ben istifa ederim. Verilen kararlara saygı duyarım ama istifa söz konusu değil. Genel başkanın emrettiği şekilde referandum ve seçimlere hazırlanmamız gerekirken, parti içi tartışmalar yapmaya hakkımız yok. İstifa etmiyorsam da kişisel çıkarım için değil, partinin ayakta kalması içindir. Yoksa çoktan köşeme çekilirdim. Zor süreçte yeni bir yönetim kurmak kolay değil. Bu tür girişimler olursa parti karışır, gerek yok."





'İkinci listeyi ben engelledim'



İzmir'in, Genel Merkez'de 7 Parti Meclisi üyesi ile temsil edilmesinin en çok kendisini mutlu ettiğini söyleyen Bulgun, "Beni, Gürsel Tekin'in alternatif liste toplantısına katıldığım için eleştiriyorlar. Liste toplantılarından birini Ankara İl Başkanı düzenledi. Diğerini de İstanbul İl Başkanı. Her ikisi de Genel Başkan'a yakın isimler. Gitmemde bir sakınca yok. Ben istediğimi yapmakta özgürüm. Tekin'in toplantısına 35 il başkanı daha geldi. Benim o toplantıda olmam parti içi bir oyunu da bozdu. Tekin'e, `Kılıçdaroğlu'nun listesini biliyor musunuz, kimlerin yönetime dahil olduklarından haberiniz var mı?' dedim. `Bilmiyorum' dedi. O zaman neyi tartışacağımızı sordum. Kılıçdaroğlu ile görüşüldü ve ikinci bir liste arayışı son buldu. Gürsel Tekin o toplantıda 750 delege ile `turuncu devrim' yapacaklarını söyledi. Benim çıkışlarım ikinci bir listenin çıkmasını engelledi. Parti içi oyunu ben bozdum. Kılıçdaroğlu ile görüşüldü ve tek listede karar kılındı. Toplantıya mani olmak isteyenler de oldu ama 35 il başkanı kapıları kapattık ve izin vermedik. PM'ye girecek isimleri bir gün öncesinden öğrendim. 7 tane isim sokmuşuz ben bu oyunu niye bozayım? Amcamın oğlunu mu yönetime sokacağım? İzmir'den kimse girmemiş olsaydı, o zaman sesimi yükseltirdim. İzmir'in temsilsiz kalmasına göz yumamam. Genel merkeze tavır almam kişisel bir çıkış olur ve partiye zarar verir" diye konuştu.





'Tehdit ediliyorum'



Bulgun, son günlerdeki çıkışlarının ardından bazı partililerden tehdit ve hakaret mesajları aldığını da belirterek, "Telefonuma terbiyesizce hakaret ve tehdit mesajları geliyor. İstifa etmem yönünde mesajlar atıyorlar ama bunlara önem vermiyorum. Bana kalsa bırakırdım ama ben partimi düşünüyorum" dedi.





Baykal her zaman dostum



CHP İzmir İl Başkan Ekrem Bulgun, Ankara'dan dönmeden önce Baykal'la da görüştüğünü, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ise randevu vermediğini söyledi. Bulgun "Baykal benim 40 yıllık dostum. Her zaman onunla görüşür fikir alışverişinde bulunurum ama bundan sonra parti meselelerini Genel Merkez'le hallederim. Kılıçdaroğlu'na da tebrik mesajı ilettim. Çok yoğun olsa gerek, bana randevu vermedi. Bundan sonra kimse parti içi dengeleri düşünmesin. Birlik beraberlik içinde, art düşüncede olmadan görev yapacağız" dedi.





'Son kurultayım'



Anıtkabir ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafların, partililer tarafından beğenildiğini ancak alındıktan sonra geri verilmediğini hatırlatan Bulgun, duygusal bir açıklama yaparak, "Bu benim belki de son kurultayım oldu. Fotoğraflarımı geri almak istiyorum. Alanlar iade etsin" dedi.