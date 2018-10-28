CHP'nin İstanbul toplantısında önseçim talebi: Örgütün sesine kulak verin

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin İstanbul bölge toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini kurtuluşun başlangıcı olarak görmek istediklerini söyledi. Eski milletvekili ve belediye başkanlarının da aralarında olduğu partililer ise “ önseçim” talebinde bulundu.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre, CHP’nin yerel seçimlere ilişkin bölge toplantılarının sonuncusu İstanbul Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “6 aydır İstanbul’da veri ölçümleme, akademik, siyasal iletişim ve takvimlendirme masalarıyla çalışıyoruz. Bu çalışmalarda gördüğümüz gerçeklikleri, verileri, rakamları, planlamaları, stratejileri yaşamın her alanında anlatıp hayata geçiririrsek, İstanbul’un nefes alacağını hissediyoruz” dedi. Salıcı da 24 Haziran’da iktidarla hesaplaşmanın gerçekleştirilemediğini belirterek “24 Haziran’da bunlarla hesaplaşamasak da gelin 31 Mart seçimleri İstanbul’un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir CHP’li yapsın” diye konuştu.

Basına kapalı olan bölümde ise toplantıya katılanlara 20 soruluk bir anket dağıtıldı. Ankette, “Belediye başkanı nasıl belirlenmeli”, “Partinin politikalarının topluma yeteri kadar anlatıldığını düşünüyor musunuz”, “ CHP ’nin en önemli sorunu nedir” ve “Örgütler sağlıklı çalışıyor mu” gibi sorular yöneltildi.

Toplantıda söz alan eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, önseçim isteyerek, “Örgütün sesine kulak verin. Biz 1989 yılında üye bazında önseçim yaptık ve başarılı olduk. Önseçim sandığından kim çıkarsa onu aday gösterin” dedi. Eski Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tülay Ateş de “Eğer atamada ısrar ediyorsanız, partiye emek vermemiş ve hiç kimsenin tanımadığı isimleri aday yapmayın” diye konuştu. Eski CHP milletvekili ve İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz da önseçim talebinde bulunarak, “Bu seçim partimiz ve Türkiye için kritik önemdedir. Adaylar önseçim ile belirlenmelidir. Takvimini yetişmediği yerlerde eğilim yoklaması yapılmalı. Kadın ve gençlere daha fazla yer verilmeli” ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan bazı partililer ise parti yöneticilerine, genel merkezin atama kriteri ne? Neye göre atama yapacaklar” diye sordular.