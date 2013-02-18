CHP'nin 'İstanbul anketi'nden kim çıktı?

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptırdığı ankette, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yüzde 40 oy alırken, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin yüzde 5 oy aldı. CHP yönetiminin Mustafa Sarıgül olmazsa, B planı için eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’i de düşündüğü öne sürüldü.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’in “CHP’nin İstanbul Anketi: Sarıgül Yüzde 40, Tekin Yüzde 5” başlığıyla yayımlanan (18 Şubat 2013) yazısı şöyle:

CHP’nin İstanbul Anketi: Sarıgül Yüzde 40, Tekin Yüzde 5

CHP’de ‘İstanbul’ hareketliliği hızlanmış durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi Tayyip Erdoğan’a karşı hazırladığı stratejinin omurgasının İstanbul’a dayandığı biliniyor. Yani Erdoğan’ı yenmek için her şeyden önce İstanbul’un kazanılması lazım. Parlamento Büro Şefimiz Ayşe Sayın’ın CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ile röportajından, yeni stratejinin ayrıntılarını okuyabilirsiniz.

Strateji hazır da önemli bir eksik var: Aday!

CHP yönetimi AKP’nin karşısında kazanabilecek ismi belirlemek için İstanbul’da anket üstüne anket yaptırıyor. Sadece onlar değil, AKP ve iş dünyası da benzer araştırmalarla nabız yokluyor. Tüm taraflar da birbirinin anketini biliyor.

Sarıgül açık ara önde

CHP yönetimi yaptırdığı kamuoyu yoklamasında kendi partilerinden aday olmak istediklerini açıkça ortaya koyan iki ismi, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi’yi Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün isminin karşısına koyarak halka sormuş:

“Hangisini büyükşehir belediye başkanı seçersiniz?”

Sonuç tahminlerin de ötesinde. Sarıgül’ü isteyenler yüzde 40’ları bulurken diğer isimler yüzde 5’e ancak ulaşabilmiş.

Bu sonuç sadece bir anketin sonucu da değil. Ankara ve İstanbul’da CHP tarafından birbirinden bağımsız yaptırılan farklı anketlerde Sarıgül yüzde 35’in altına inmiyor. Geleneksel CHP seçmeninin yanı sıra Orta Anadolu’dan göç eden MHP ve Güneydoğulu ama daha az keskin BDP seçmeninden de oy alabilir durumda gözüküyor Sarıgül.

Güven krizi aşılmış değil

Bu sonuçlar da CHP’de yaygın olan AKP karşısında en iddialı adayın Sarıgül olacağı kanaatini daha da pekiştirmiş durumda. Ancak aynı şekilde baskın olan endişe de dile getiriliyor CHP kulislerinde:

“Sarıgül partiye gelir de ya Büyükşehir adayı olmazsa!!!”

Sarıgül’ün riski büyük olan büyükşehir yarışına girmek yerine, garanti gördüğü Şişli’de CHP adayı olarak seçimleri kazanıp, sonrasında Genel Başkanlık koltuğu mücadelesine gireceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla.

Kendisinin son dönem dile getirdiği “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan çok Başbakanlık hedeflediğini” ortaya koyan sözleri de bu kaygıları yok etmek yerine daha da pekiştiriyor.

Uzun sözün kısası, Sarıgül’ün ‘tanınırlık’ konusunda bir problemi yok.

Ama ‘güvenilirlik’ konusunda çok büyük bir soru işareti yaratıyor CHP yönetiminin kafasında.

AKP’de ibre Topbaş’tan yana

CHP anketlerinde halka, partinin ana rakibi AKP’nin olası adayları da sorulmuş. Mevcut belediye başkanı Kadir Topbaş yüzde 38 ile ilk sırada. Arkasından Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım geliyor. Onun arkasından üçüncülük koltuğunda ise geçen hafta Londra Belediye Başkanı ile fotoğraf vererek İstanbul arzusunu bir kez daha hissettiren Egemen Bağış geliyor.

Sürpriz ‘B planı’: Boyner

Sarıgül ile uzlaşma sağlanamaması olasılığına karşı da CHP kurmayları sürpriz ‘B planları’ hazırlamayı ihmal etmiyorlar. Bilinen partili adayların yanı sıra dışarıdan isimler ile görüşmeler de yürütülüyor. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’e ulaşılarak bir nabız yoklaması yapılmış. Ankara ve İstanbul’a giden birbirine zıt iki yanıt var ortada. Genel merkeze “Evet, koşullar uygun olursa değerlendirebilirim” yanıtı ulaşmış. İstanbul’a ise “Hayır, kesinlikle düşünmüyorum” denmiş. Boyner olmasa da yine iş dünyasından bir isim arayışının sürdüğü anlaşılıyor.

Adalar alarm veriyor

İstanbul’da 12 CHP’li ilçe belediyesi var. Bunların 10’unda CHP’nin seçimi kaybetme riski yok. Ama Adalar’da var.

CHP seçim kazandığı bu bölgede AKP’nin 10 puan gerisinde görünüyor. Farkı kapatmak için önümüzdeki günlerde CHP bir ‘Adalar seferberliği’ne hazırlanıyor.

T24'ün Notu: Ümit Boyner, ocak ayında bıraktığı TÜSİAD Başkanlığı sırasında defalarca siyasete girmediğini açıklamıştı.