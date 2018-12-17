CHP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun mesajını almamak mümkün değildi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sinyalini parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir röportajında verdiğini belirtti. İmamoğlu, "Mesajı almamak mümkün değildi" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen güçlü portrelerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu… Aklınızdaki aday mıdır?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Ekrem Bey çok başarılı bir başkan. Beylikdüzü’nün çehresini değiştirdi, tam bir modern kent havasına büründürdü Beylikdüzü’nü… Yeni yeni büyüyen bir ilçeydi Beylikdüzü. Son derece planlı, modern şehircilik anlayışına uygun bir kentleşmeyle büyümesini, gelişmesini sağladı İmamoğlu. Kendisine oy veren vermeyen ayrımına gitmedi, herkese eşit hizmet götürdü. Uyuşturucu batağı olan yerleri kültür merkezine dönüştürdü. Bütün aileler son derece memnun. Bu sabah kendisiyle konuştuk, okula yeni başlayan her çocuk parka kendi adına bir ağaç dikmiş. Ağaçlar da çocuklarla büyüyecek. Kent kültürü budur. 80 yaşına geldiğinde ‘Bu ağacı ben diktim’ diyecek. Unutmayın AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız hafta sonlarını CHP’li belediyelerin bulunduğu yerlerde geçiriyorlar, Beylikdüzü de bunlardan biri."

"Biz ortak masalar kuracağız. AK Partili belediye başkanı bile, 'İyi ki bu adamı seçmişiz,' diyecek. İddia ediyorum" diyen İmamoğlu, "Biz öyle bir vizyon çizeceğiz ki gün gelecek sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek" diye konuştu.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlunun açıklamları şöyle:

Neden AK Parti’ye oy verdiklerini anlayabildiniz mi?

Bugün iktidar olan partinin iktidar olma biçimini küçümsemek siyasete gerçekçi ve ahlaklı bakmamak demektir. Bir mücadele var, halka, insana dokunuş var. Bu 70’lere dayanan bir mücadele. Özellikle 90’lardaki sermayelerini çok önemsiyorum. Çünkü örgütlenmeyi, insana dokunuşu o yıllarda yaptılar. Aslında şu anda sermayeyi tüketiyorlar. Toplum, hâlâ geçmişte aldıklarını anlatıyor. Ben Beylikdüzü’nde bunu çok değiştirdim. Artık bizim daha iyisini sunacağımızı hissettirdik onlara. Hem de hiçbir siyasi zorlama yapmaksızın, sadece hizmetle yaptık bunu.

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Kazanacağınıza inanıyorsunuz…

Kesinlikle inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a verdiği önemi Meclis Başkanı’nı İstanbul’a aday seçerek gösterdi, ancak CHP, Beylikdüzü’nde sevilen ama dışında tanınmayan biriyle yürümek istiyor.’ Bu bir eleştiri konusu...

Tanınma sorununu gidereceğimi biliyorum. Göreceksiniz, 350 bin Beylikdüzülü beni anlatacak İstanbul’a… Sadece onlar değil, biriktirdiğim dostlarım da arkamda olacak. Beni tanıdıklarında çok sevecekler, o kadar sevecekler ki, ‘Bu benim evladım, kardeşim’ diyecekler.

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Adaylık için seçildiğinizi ne zaman öğrendiniz?

Bir kere şunu biliyordum: Değişim Beylikdüzü’nden başlamıştı ama o yol İstanbul’la devam etmeliydi. Yerel yönetim sürecinde bu yönde telkinler almıyor değildim.

İster istemez insan yüzünü oraya çeviriyor. Boş durmadık, İstanbullunun ihtiyaçlarını araştırdık. Genel başkanımızın ilgisini epey zamandır, Ağustos’tan beri hissediyorum. Kasım, Aralık, Şubat’ta üç büyük İstanbul araştırması yaptırdım. Sinyal sizin röportajınızda çakıldı, mesajı almamak mümkün değildi. Bir dönem daha kalmak daha doğru olabilir diye düşündüm ama reddettiğim kesinlikle doğru değil. Yaklaşık 3 haftadır yoğunlaştırılmış bir süreç yönetimimiz var. Olumlu düşüncemizi ilettik. Tabii ki son kararı Parti Meclisi verecek. Çocuklarım için ne istiyorsam bu kent için de onu istiyorum.

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