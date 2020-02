CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: İstanbul ile çok işim var

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, \"Benim İstanbul ile çok işim var, İstanbul ile ilgili üretmem gereken çok proje var, çözmem gereken çok sorun var\" dedi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, ardından CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ı hastanede ziyaret etti. İmamoğlu, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, Baykal\'ı ziyaretine ilişkin, \"Çok güzel ve moralli bir görüşme oldu. Bizi motive eden çok değerli düşüncelerini sayın genel başkanımızdan aldım. Kendilerine şifalar diledim. Bize eşi hanımefendi ve oğlu eşlik ettiler\" dedi.

\'İSTANBUL İLE İLGİLİ STRATEJİMİZİ KONUŞTUK\'

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile ise İstanbul ile ilgili çalışmaları ve stratejileri, özellikle seçimde neler söyleyeceklerine dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, \"Çok kıymetli fikirlerini bizimle paylaştılar. Notlarımızı aldık ve bir an önce İstanbul gündemine dahil olmak için şimdi yola çıkıyoruz. Umarım çok güzel bir kampanya ve çok güzel bir İstanbul yerel seçim süreci yaşayacağız. İstanbullular\'ın umut ettiği ya da İstanbulluların beklediği ne varsa bizim sunacağımız hususlarda bunları bulacaklar. 1 Nisan itibarıyla bizleri güzel bir İstanbul bekliyor\" dedi.

\'İSTANBUL\'UN İLÇE ADAYLARIYLA İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR\'

Bir gazetecinini \"İstanbul\'un ilçe adayları henüz belli olmadı. Bu konuda sayın genel başkana önerileriniz oldu mu?\'\' sorusuna İmamoğlu \'\'Partimizin bu konuda İstanbul\'da il başkanlığımız vasıtasıyla çok olgun bir süreç yönettiğini görüyorum. Özellikle bütün aday adaylarını irdeleyen, görüşmeler yapan başta örgütsel bütünlük içerisinde ilçe başkanlarını devreye sokan bir konsensus alanı oluşturuyor partimiz. Muhtemelen il başkanımızla oluşacak bu liste tabiiki genel merkezimizin karar verici kurulları ile buluşacak. Tabiiki bu süreç devam ediyor. Bu süreç ile ilgili olarak bugün herhangi bir bilgi paylaşımımız olmadı. Ama hızlı olması konusunda bir an önce netleşmesi konusunda bir fikir birliğimiz oldu genel başkan ile. Bunun için alt yapının oluşması lazım ve İstanbul\'dan bu kavramların genel merkeze ulaşması lazım. Başka görüşmeler de oluyordur. Tümüyle bu bütüncül siyasi yol haritası devam ediyor; ama bugünkü gündemimizin içerisinde çok fazla yer bulan bir konu değildi\" diye cevap verdi.

\'İSTANBUL İLE ÇOK İŞİM VAR\'

AK Parti İstanbul adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın \"Seçim siyasi bir faaliyet değildir\'\' sözünün hatırlatılması üzerine de İmamoğlu, \"Sayın Meclis Başkanı ile kavramlar üzerinden aynı fikirde olma şansımız yok gibi gözüküyor. Ama ben bu konuya çok fazla dahil olmayı doğru bulmuyorum. Benim İstanbul ile çok işim var, İstanbul ile ilgili üretmem gereken çok proje var, çözmem gereken çok sorun var. İnanın gündemimde değil bu konu. O anlamda benim dışımda. Ama yerel seçim süreci elbetteki her anlamıyla beraber siyasi bir eylemdir, siyasi bir süreçtir\" diye konuştu.



