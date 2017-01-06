CHP’nin ısrarı sonuç verdi; AKP’ye 12 milletvekilinin Gülen pozu soruldu

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Darbe Komisyonu, AKP Genel Sekreterlik makamına CHP’nin Meclis gündemine taşıdığı 12 AKP milletvekilinin ABD'de Fethullah Gülen'i ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sordu.

Komisyonun AKP’li Başkanlık Divanı üyeleri, fotoğrafta adı geçen Sefiye Seymenoğlu, Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ve milletvekilleri İsmail Tamer, Afif Demirkıran, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik, Ahmet Öksüzkaya, Fatoş Gürkan, Dilek Yüksel, Mustafa Hamarat, Adem Tatlı ve Osman Ören'den oluşan heyetin Gülen'le yaptıkları görüşmenin, AKP tarafından düzenlenen bir program kapsamında olup olmadığını sordu.

Komisyon söz konusu görüşmenin AKP aracılığıyla yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa hangi tarihte yapıldığını da sorarken, görüşmenin parti programı kapsamında yapılması durumunda programın bir örneğinin gönderilmesini talep etti. Komisyon, AKP’ye gönderdiği yazıda söz konusu fotoğraf ve fotoğrafla ilgili haberlere de ek belge olarak yer verdi.