CHP'NİN GÜNEYDOĞU İÇİN EKONOMİ RAPORUNUN TAM METNİ

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aile Sigortası”, “Sivil Toplum” ve “Gençlik” raporlarından sonra partisinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu için hazırladığı ekonomik kalkınma raporunu açıkladı. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu – Ekonomik Kalkınma ve Stratejik Hedefler” başlığı altında hazırlanan raporu gazetecilere anlatan Kılıçdaroğlu, Kürtlerin yaşadığı kimlik sorunlarına çözüm önerilerini de içeren “özgürlükçü demokrasi” adımlarını da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Biz kimliklerin özgürce yaşanamamasını, Türkiye'nin genel demokrasi sorununun parçası olarak görüyoruz. Bu sorunun üstesinden Türkiye'de özgürlükçü demokrasiyi kurarak gelebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Sencer Ayata başkanlığında çalışan CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nca hazırlanan raporu özetlerken, 2012 ile Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 arasında bölgeye 116 milyar doları kamu kaynaklı olmak üzere toplam 356 milyar dolarlık yatırım planladıklarını anlattı.

'Güneş piliyle Türkiye'yi aydınlatacak'

Raporda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin potansiyelinin harekete geçirilmesi için önerilen projelere de değinen Kılıçdaroğlu, bölgenin güneş pili üretme potansiyeline özel bir vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, “Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz, güneş pillerinin üretimi için dünya çapında bir kapasiteye sahiptir. CHP iktidarında bu potansiyel hayata geçirilecektir. Güneş Doğu’yu, Doğu da tüm Türkiye’yi aydınlatacaktır. Türkiye’nin dışa enerji bağımlılığı azaltılacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu, bölgedeki şeker fabrikalarını özelleştirme programından çıkaracaklarını, ayrıca “Hayvancılık ve Et Ürünleri Kurumu” kuracaklarını açıkladı.

Raporda neler var?

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu – Ekonomik Kalkınma ve Stratejik Hedefler” başlıklı 46 sayfalık raporda, kapsamlı bir dünya, Türkiye ve bölge ekonomisi analizi yapılıyor. Özellikle bölgedeki altyapı yetersizliğini gidermek, özel sektör yatırımlarının önünü açmak ve istihdam yaratmak amacıyla kamunun 11 yıl içinde 116 milyar dolarlık yatırım yapmasının planlandığı belirtilen raporda, “sıfır faizli kredi”den “teşvik” uygulamalarına kadar bölgedeki işletmeler için düşünülen destekler anlatılıyor.

Raporda, CHP'in üzerinde çalıştığı projelerden altısı, “Demiryolu”, “Madencilik”, Hayvancılık”, Petrokimyaya Dayalı Sanayi”, “Güneş Enerjisi Sanayiini Geliştirme” ve “Şeker Sanayi” başlıkları altında mevcut durumun analizi ve hedeflerle birlikte anlatılıyor.





