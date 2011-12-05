T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'nin grup toplantısı iptal edildi ANKARA (A.A)

05 Aralık 2011 20:21

-CHP'nin grup toplantısı iptal edildi ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in vefat eden annesinin İstanbul'daki cenaze törenine katılacağı ve CHP'nin yarın TBMM'deki grup toplantısının iptal edildiği bildirildi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın İstanbul'a gideceği ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in vefat eden annesi Heyrat Tekin'in cenaze törenine katılacağı belirtildi. Heyrat Tekin'in cenazesinin öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisinde kılınacak namazdan sonra toprağa verileceği belirtilen açıklamada, CHP'nin yarın TBMM'deki grup toplantısının iptal edildiği de duyuruldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24