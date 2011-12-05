-CHP'nin grup toplantısı iptal edildi ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in vefat eden annesinin İstanbul'daki cenaze törenine katılacağı ve CHP'nin yarın TBMM'deki grup toplantısının iptal edildiği bildirildi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın İstanbul'a gideceği ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in vefat eden annesi Heyrat Tekin'in cenaze törenine katılacağı belirtildi. Heyrat Tekin'in cenazesinin öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisinde kılınacak namazdan sonra toprağa verileceği belirtilen açıklamada, CHP'nin yarın TBMM'deki grup toplantısının iptal edildiği de duyuruldu.