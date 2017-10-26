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Politika

CHP'nin grup başkanvekilleri belli oldu

Üçüncü grup başkanvekili, altıncı turda seçilebildi

26 Ekim 2017 17:59

CHP parti grubu, bugün yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili, Bilecik Milletvekil Yaşar Tüzün oldu. Mevcut başkanvekili Akif Hamzaçebi ile yarışan Tüzün, 76 oy aldı.

Meclis İdare Amiri seçimini  CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş kazandı.

Grup başkanvekilleri için gerçekleşen seçimlerde Engin Altay ve Özgür Özel koltuklarını korudu ancak seçimler sırasında zorlandılar. Altay ve Özel, 3. turda seçilirken yeniden aday olmayacağını açıklayan Levent Gök'ün yerine seçilen Engin Özkoç'un seçimi ise 6. tura kaldı. 

İdare Amiri de seçildi 

Meclis'te Katip Üye ve İdare Amirliği seçiminde adaylardan hiçbiri salt çoğunluk (66 oy) sağlayamayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimlerinde en yüksek oy alan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili İbrahim Özdiş TBMM Meclis İdare Amiri oldu. 

Grup Başkanvekili kıran kırana

Grup Başkanvekilliği, Meclis Divan üyeliği seçiminde ise kıran kırana bir  yarış gerçekleşti. CHP'nin  3 grup başkanvekilinden Levent Gök aday olmayacağını açıklamıştı. Diğer grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ise yeniden aday oldu. Üçüncü turda Engin Altay ve Özgür özel yeter sayıya ulaşıp grup başkanvekili seçildi. Üçüncü isim olan Engin Özkoç ise ancak 6. turda seçilebildi. 

Kadın adaylar seçilemedi

CHP Grup Başkanvekilliği seçimlerinde yarışa giren iki kadın milletvekili Tekirdağ Milletvekili  Candan Yüceer ve Eskişehir Milletvekili  Gaye  Usluer'e  yol açılmadı. Kadına karşı  güçlü politikaları savunan ve söylemleriyle dikkat çeken CHP'de kadınlar temsil görevinde yer almadı.

 

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