-CHP'nin gensoru önergesi iade edildi TBMM (A.A) - 06.01.2012 - TBMM Başkanlığı, CHP'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında verdiği gensoru önergesini, ''Anayasa'ya aykırı'' olduğu gerekçesiyle iade etti. İade gerekçesinde, yargının bağımsızlığı ilkesi ve Anayasanın 138. maddesi gerekçe gösterildi. Gerekçede, Oda TV iddianamesinde Cumhuriyet Savcısının kullandığı yetkiler kapsamında tutukluluk ve delillerin önergeye konu edildiği belirtildi. Anayasanın 138. maddesi, ''Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez'' hükmünü içeriyor. CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve arkadaşları, Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında TBMM Başkanlığına gensoru önergesi vermişti. Önergenin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı: ''İktidarların medyayı kendi kontrollerine almaya yönelik baskıcı uygulamalarına karşı tek güvence bağımsız yargının varlığı olması gerekirken, Türkiye'de yasal olmayan gizli dinlemeler ve polis iddiaları üzerinden haksız tutuklamaların yaygınlaşmasına; Milletvekillerinin denetim ve yasama faaliyetlerinin ve toplumu aydınlatmaya yönelik etkinliklerinin, hiçbir suç unsuru taşımayan özel telefon görüşmelerinin Oda TV davası olarak bilinen ceza davasındaki şüphelilerin aylarca tutuklu kalmalarına delil ve gerekçe kazandırmak amacıyla kullanılmasına; dolayısıyla, atanmasında söz sahibi olduğu özel yetkili savcının Anayasa'nın 83. maddesini açıkça ihlal ederek TBMM üyeleri üzerinde baskı kurmaya çalışmasına seyirci kalan Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin hakkında gensoru açılmasını saygılarımızla arz ederiz.''