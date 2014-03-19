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CHP'nin fezlekeler için genel görüşme önergesi reddedildi

CHP 4 bakanla ilgili meclis soruşturması önergesini Meclis Başkanlığı'na verdi

19 Mart 2014 22:49

Hülya Karabağlı / Ankara
CHP'nin TBMM'ye gelen 4 bakana ilişkin fezlekelerin bekletilmesinin genel görüşme açılarak  müzakere edilmesi için verdiği  önerge reddedildi. Elektronik yoklama ile yapılan oylama sonucunda önergeye 158 kabul, 259 ret toplam 417 milletvekili oy kullandı.  Ancak, genel kurulda tam dört kez oylama yapıldı. Oturumu yöneten Sadık Yakut, katip üyeler arasındaki anlaşmazlık, oy pusulalarının sayılmamasını gerekçesiyle tam dört kez oylama yaptırdı. İlk oylamada 111 kabul, 240 ret rakamı son oylamada, 158’e 259 oldu. 
 

‘Her yer rüşvet her yer yolsuzluk’ sloganları 

 
TBMM Genel Kurulu’nda, bu olanlar tam anlamıyla kriz çıkardı. Muhalefet partileri ayakta  ‘Her yer yolsuzluk her yer rüşvet’, ‘Ahlak, vicdan, cesaret’ sloganları attı. Oturuma 5 dakika ara verdi.
 

'Meclis Tv’nin sesi kesildi' 

 
Tüm oylama sürecinde TBMM TV'nin ve internet üzerinden yaptığı yayınının da sesi kesildi. Oylama sonrasında muhalefet partisi vekilleri çok sert tepki gösterdi.  
Böylelikle, Genel Kurul’da atılan sloganlar ve itirazlar TBMM'nin yayınlarında  duyulmadı.
 

TBMM TV yayını bitti, Melda Onur yayını devraldı

 
CHP milletvekili Melda Onur TBMM’den cep telefonuyla canlı yayın yaptı.  Dört bakan ile ilgili fezlekelerin görüşülmesi TBMM’de ilginç görüntülerin yaşanmasına sahne oldu. 
Genel Kurul’da zaman zaman tansiyon yükseldi. Saat 19:00’dan sonra TBMM TV Genel Kurul’dan yapılan canlı yayını sona erdirdi. 
CHP milletvekili Melda Onur ise usstream aracılığı ile cep telefonu üzerinden TBMM Genel Kurulu Salonu’nda yaşananları canlı yayınladı. 
Onur’un yayınında oylama anı ve CHP’li vekillerin "her yer rüşvet, her yer yolsuzluk" sloganları ile oylama sonrasında gösterdikleri tepkiler dikkat çekti. 
 

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