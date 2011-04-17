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Politika

CHP'NİN GAZİANTEP ADAY LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK GAZİANTEP (A.A)

17 Nisan 2011 02:19

-CHP'NİN GAZİANTEP ADAY LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK GAZİANTEP (A.A) - 16.04.2011 - CHP, eski Bolu Valisi Ali Serindağ'ı Gaziantep'ten 2. sırada kontenjan milletvekili adayı gösterdi. Ali Serindağ, yaptığı açıklamada, 30 yıldan beri devlet hizmetinde olduğunu, bürokrasiyi çok iyi bildiğini ve bundan sonraki yaşamında, bu birikimini siyaset alanında kullanmak istediğini söyledi. CHP'nin Gaziantep milletvekili adayları Mehmet Şeker, Ali Serindağ, İrfan Kaplan, Cennet Süzer, Mehmet Gökdağ, Bayram Yılmazkaya, Akif Ekici, Lütfü Demir, Yaşar Ağyüz, Naci Kılıç, Fehime Çiftçi ve Zihni Öztürk olarak sıralandı.

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