CHP'nin 'Fındık yürüyüşü' başladı

CHP tarafından organize edilen 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü Ordu'da başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yürüyüşün 3 gün süreceğini, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son gün yürüyüşe ve mitinge katılacağını söyledi.

CHP'nin organizasyonuyla Ordu'dan Giresun'a 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü başladı. İl merkezinde Büyükşehir Belediyesi binası önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan CHP'liler ve fındık üreticileri Giresun'a yürümek için bir araya geldi. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, CHP'liler ve fındık üreticileri ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticinin mağdur olduğunu vurgulayarak, "Üretici sayın bakanın 8.75 lira olarak açıkladığı maliyetin altında fındığını 7.5 liradan satmak durumunda. Üreticimiz bir yıllık emeğinin karşılığını alamıyor, maalesef bir yıl emek verdiği ürünüyle şu anda borçlarını dahi kapatamıyor. Çocuğunu okula gönderemiyor, üniversiteye gönderemiyor. Ne kadar korkuturlarsa korkutsunlar, ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar inanıyorum ki üretici ürününe sahip çıkacak ve biz hep birlikte fındık için yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Kimsenin ağzını bıçak açmıyor"

Fındık ürününün Avrupa'da ki bir alıcıya teslim edildiğini, hiç kimsenin ağznı bıçak açmadığını ve yetkililerden de bu konuda ses çıkmadığını belirten Seyit Torun, "Biz ancak yürüyüş ifademizi kullanınca sayın bakan özellikle TMO'nun aldığı fındığın ödemelerinin daha kısa sürede ödeneceğini ve belli iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Demek ki biz talebimizi iletince, biz sesimizi yükseltince, biz hükümete uyarımızı yapınca sonucunu alıyoruz. Ordu'dan başlattığımız yürüyüşte beşer kilometrelerde dinlenmelerimiz olacak. İkinci gün ise 15 kilometre yürüyeceğiz. Yürüyüş 3 gün sürecek ve yaklaşık 47 kilometre yürüyeceğiz. Son gün Giresun'da sayın genel başkanımız Atatürk meydanında bir konuşma yaparak halkla buluşacaktır" şeklinde konuştu.

"Kimin sorunu varsa onun yanında olma sorumluluğumuz var"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Kurultayı'nda çiftçilerin sorunlarının da konuşulduğunu belirterek, "Ordu'nun, Giresun'un değerli milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, oradan gelen vatandaşlar fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirdiler. Sayın Genel Başkanımız sürekli Türkiye'nin gündeminde, bunu bölgenin tüm milletvekilleriyle birlikte tutmaya çalışıyor. Türkiye'de artık siyasetin insanların arasına girmeye, ayrıştırmasına izin vermeden, kimin derdi, kimin sorunu varsa onun yanında olma sorumluluğumuz var" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüş Ordu-Giresun karayolu istikametine doğru devam ederken, yürüyüşe katılanların sayısının her geçen saat arttığı da gözlendi.