CHP'nin 'faili meçhul' önergesi reddedildi

T24

'Faili meçhul cinayet sayısı sizin döneminizde 116'



Dolmabahçe mutabakatı



'Sabahattin Ali'den Hrant Dink'e uzanan süreç'



Danışma Kurulunda oy birliği sağlanamadığı için Genel Kurul gündemine getirilen MHP grup önerisinin lehinde söz alan MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, yurtdışında yaşayan Türklerin çok büyük sorunları olduğunu söyledi.Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk bulunduğunu belirten Işık, "O insanların yüzde 40'ı devletin verdiği ayda 500-600 Avro ile geçiniyor" dedi.Görüşmelerin ardından MHP'nin önerisi kabul edilmedi.CHP de "faili meçhul cinayetler" hakkındaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesi için grup önerisi verdi.Önerinin lehinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, "dönemlerinde faili meçhul olmadığını" söylediğini ifade ederek, "AK Parti'nin 2002'den önce olanları da araştırması gerekir. Bu işi İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyona havale ederek çözemezsiniz" dedi.Türkiye İnsan Hakları Vakfının faili meçhul cinayetler ile ilgili raporlarının bulunduğunu belirten Tanrıkulu, "Faili meçhul cinayet sayısı sizin döneminizde 116, yargısız infaz sayısı 367, gözaltı ve işkencede ölenlerin sayısı ise 370 kişi" iddiasında bulundu."Sezgin Tanrıkulu olarak, hala 70 yaşındaki hocasının kemiklerini arayan birisi olarak konuşuyorum" diyen Tanrıkulu, "Parlamento kendi döneminden önce bir sorun varsa onları da araştırmalıdır, 'öncekiler beni ilgilendirmez' diyemez" şeklinde konuştu.CHP'li Tanrıkulu, faili meçhullerle ilgili 2004 ve 2005 yıllarında bir çok kez liste verdiğini anlatarak, "Ama siz sadece bir tane savcı görevlendirdiniz. Gidin AK Parti Diyarbakır İl Başkanına sorun, o da aynı şeyi söyleyecek. Kim yapmışsa, devlet yapmışsa, kişi yapmışsa onun üstüne gidelim. Kaçmayalım cesaretle bütün bu cinayetlerin üzerine gidelim. Acaba Dolmabahçe mutabakatının arkasında, bunların araştırılmaması da var mıydı?" diye sordu.Tanrıkulu, yerine doğru geçerken kendisine laf atan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile tartıştı.AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, aleyhte yaptığı konuşmada, "Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığını, hiç bir şeyin üzerinin örtülmediğini, şüphelilerin bağımsız yargı önünde hesap vermesinin sağlandığını göreceksiniz" dedi.SHP'nin iktidarda olduğu 1990'lı yılların en çok faili meçhullerin olduğu yıllar olduğunu ifade eden Tunç, "Onlarca faili meçhul cinayeti o zaman neden aydınlatamadınız?" diye sordu.Önerinin lehinde söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "Sabahattin Ali'den Hrant Dink'e uzanan süreçte, faili meçhullerin aydınlatılması adına 23. Dönemde çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz" dedi.Araştırma önergesi ile siyasi cinayetlerde katledilen kişilerin öldürülmesinin arkasında kimlerin bulunduğunun araştırılmasını istediklerini ifade eden Öztürk, "11 Şubat 2010 günü siyasi cinayetlerde ölen kişilerin yakınları bir platform oluşturdu. Platform, tüm partilerle ve Meclis Başkanı ile görüştü. O zaman MHP dışındaki gruplar, bunun araştırılması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.CHP'li Öztürk, 23. Dönemde, faili meçhul cinayetlerin araştırılması için bir çok kez araştırma önergesi verdiklerini belirterek, AK Parti grubu sözcülerinin araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söylemelerine rağmen, komisyonun bir türlü kurulamadığını söyledi.Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.